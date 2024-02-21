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Formula 1

FE CEO'su: "2024'te Verstappen şampiyon olmazsa, 250.000 dolar bağış yapacağım"

Formula E CEO'su Jeff Dodds, Max Verstappen'in bu sezon dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanacağına fazlasıyla inanıyor olacak ki, Verstappen dışında birinin şampiyon olması durumunda hayır kurumlarına 250.000 dolar bağışta bulunma sözü verdi.

Elif Adli
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull geçtiğimiz sezon 22 yarışın 21'ini kazanırken Hollandalı pilot Verstappen de 19 galibiyet alarak rekor kırdı. Ayrıca Red Bull, gerçekleştirilen son 44 yarışın 38'ini kazandı.

Hollandalı pilot ve Red Bull, 2024'e de oldukça hızlı girdiler ve testlerin ilk gününü rahat bir şekilde ilk sırada tamamladılar. 

Formula E CEO'su Jeff Dodds, Verstappen'in şampiyonluğuna neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Öyle ki Verstappen'in şampiyon olmaması durumunda Dodds, bir hayır kurumuna 250.000 dolar bağış yapacağını söyledi.

Dodds, TNT Sports'a verdiği demecinde Verstappen için şunları söyledi: "Yaralanmazsa veya çılgınca bir şey yaşanmazsa, şampiyonluk kupasını kazanır." 

"Eğer Verstappen dışında, 19 pilottan biri, şampiyonluğu kazanırsa, kazanan pilotun istediği bir hayır kurumana çeyrek milyon dolar bağışlayacağız."

"Hayır kurumlarına tonlarca para vermek, ofiste geçirilecek en kötü gün olmazdı. Ama Verstappen, kesinlikle bu yıl kazanmaya kararlı."

"Mesela Lando Norris şampiyon olduğu takdirde gidip onu ziyaret edeceğiz ve istediği hayır kurumuna çeyrek milyon dolar bağışlayacağız." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

 

 

 

 

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