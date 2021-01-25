Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Formula E uzun bir süredir Formula 1’le herhangi bir ilişiği bulunmadan, kendi başına bir seri olarak yer alıyor. FE’de farklı üreticiler ve yarışılan farklı ülkeler mevcut, dolayısıyla F1’le pek bir benzerliği de yok.

Fakat zaman geçtikçe F1’de yarışan birçok takım FE’ye de giriş yapmak için girişimlerde bulunuyor. Mercedes halihazırda FE’ye katılım sağlamışken, McLaren ve Alpine Formula E’de olası bir katılım ihtimalini değerlendiriyor.

CarAdvise’la röportajında Fe’nin kurucusu Alejandro Agag, Bernie Ecclestone’un henüz F1 CEO’su olduğu dönem hakkında konuştu. GPBlog’un alıntısına göre Agag, “Bernie Formula E’nin yönetimini devralmalıydı. Formula E, Formula 1’e kıyasla prestij ve seyirci açısından çok farklı fakat gelecekte daha çok yakınlaşacaklarını düşünüyorum.”

Agag, 2 serinin birbirine yaklaşmasını beklese de soru işaretleri devam ediyor. Agag Formula 1’in daha sürdürülebilir bir spor olması gerektiğini ve bu konuda FE’den örnek alabileceklerini söyledi. İspanyol girişimci, “Tam olarak bu mu olur bilemiyorum, hissedarlar da böyle bir şeyi istemeyebilirler.”

“Fakat Formula 1’in elektrik teknolojisi alanında bir adım atması gerekiyor ve Formula E’yle bir ortaklık yapmazlarsa herhangi bir şey yapabilmek için 19 yıl daha beklemeleri gerekecek. Çünkü 25 yıllık bir lisansa sahibiz ve henüz 6 yılı geride bıraktık.” diyerek sözlerini tamamladı.