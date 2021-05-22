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Formula 1 / Monako GP Haberler

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Monte Carlo'da cumartesi sabahı gerçekleştirilen ikinci feature yarışı yağmur altında başlarken, gün boyu yağmur ihtimali bulunmuyor.

Formula 2 yarışı ıslak zeminde başladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan hava tahminlerinde, Monte Carlo'da cuma gecesi yağmur yağacağı belirtilmişti  ve beklendiği üzere yağmur geldi.

Gece ve sabah saatlerinde yağan yağmur pistin tamamını ıslattı. Bu yüzden de cumartesi günkü F2 yarışı ıslak zeminde başladı.

Mevcut hava tahminlerine göre bugün yağmur yağma ihtimali %2 ila 3 arasında. Haliyle gün boyunca havanın kuru olması bekleniyor.

Bununla beraber gün boyunca parçalı bulutlu bir hava olacak ve sıcaklık 17 derece bandında olacak.

Yarın için yapılan ilk hava tahminlerine göre ise yarın herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor. Şu anda yağmur ihtimali %2 civarında.

Hava sıcaklığı da gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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