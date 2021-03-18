Formula 2 Patronu, F1'e giren genç sayısının azalmasını bekliyor

Geçtiğimiz 4 yılda tam sekiz Formula 2 sürücüsü, Formula 1’e yükseldi.

2021 yılında ise geçen yıl Formula 2'de yarışan Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1’in yeni çaylakları olacaklar.

Ancak Michel, Formula 2 sürücülerinin seriye geçişinin yavaşlayacağını düşünüyor.

F2 websitesine konuşan Michel, “Bu harika bir başarı.”

“Bunu her yıl göremeyeceğiz. İki yıl önce üç çaylak yükselmişti, bu yıl da üç tane var.”

“Tabii ki rakamlar, Formula 1’de kaç koltuğun boş olmasına göre de değişiyor. F1’de sadece 20 koltuk var ve bu geçiş her sezon yaşanamaz. Olduğu zaman da bunun keyfini çıkarmalıyız.”

“Geçtiğimiz sezonda birçok güçlü sürücümüz vardı ve sadece 3 tanesi Formula 1’e gitme şansını yakaladı. Bu dönemde, bu büyük bir başarı. Bence işimizi iyi ypatığımız buradan anlaşılıyor. Bu, F1’e hazır sürücüler yetiştirdiğimizi kanıtlıyor.”

“Formula 1 takımları bir an bile, F2 sürücüleriyle anlaşmaktan çekinmiyorlar. Son birkaç yıldır işler böyle ilerliyor.”

Schumacher ve Mazepin, yeni sezonda Haas'ın sürücü kadrosunu oluştururken, Tsunoda da AlphaTauri’ye katıldı.

Michel üç yıldız isimin de geleceğini parlak gördüğü gibi, Callum Ilott’dan da iyi şekilde bahsetti.

Ardından Tsunoda’yı Formula 1’in gelecek yıldızı olarak gördüğünü dile getirdi.

“Bence üçünün de iyi işler çıkarma şansı yüksek.”

“Mick’le başlarsam, 2020’nin ikinci yarısında ona hayran kaldım. Bir F2 aracında neler yapabileceğini göstermesi biraz zamanını aldı ancak bir kez performans göstermeye başladığında harikaydı. Onu bu sezon F1’de görecek olmaktan çok mutluyum.”

“Yuki Tsunoda tamamen harikaydı ve çaylak sezonundaydı. Formula 1’in gelecek yıldızı olacağından eminin. O harika bir sürücü ve F2’de gösterdikleri etkileyici. Önümüzdeki sezon, AlphaTauri’de harika bir iş çıkaracağına eminim.”

“Mazepin, bizimle geçirdiği ikinci yılda çok gelişti. Ona geçen yıl birkaç kere, 2019’dakinden farklı bir sürücü olduğunu söyledim. F1 de hemen iyi işler çıkarmaya başlayacağını düşünüyorum. Üçünün de çok çabuk adapte olacağından eminim.”

“Özel bir sezon geçiren Callum Ilott hakkında da konuşmam gerekiyor. Son yarışa kadar Mick’le verdiği mücadelenin ardından ikinci oldu. Bazı yarışlarda ve sıralama turlarında inanılmazdı.”

“Biraz istikrarsızdı ve bazı hatalar sezon sonunda pahalıya mâl oldu. Ancak onun Ferrari yedek sürücüsü olmasından dolayı mutluyum ve umarım bir yarışta Formula 1 direksiyonuna geçebilir.”