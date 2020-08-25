Formula 2, İstanbul'da yarış düzenlemeyecek

Formula 1'in ardından Formula 2 organizatörleri de şampiyona takviminin son halini yayınladılar.

Sochi'deki yarışın ardından seri, Bahreyn'e gidecek ve sezonun final yarışları 27-29 Kasım ve 4-6 Aralık'ta Sakhir pistinde yapılacak.

Böylece Formula 2, Türkiye'de herhangi yarış düzenlemeyecek ve başlangıçta planlandığı şekilde takvimde 12 yarış olacak.

Bahreyn, sezon bittikten sonra geleneksel testlere de ev sahipliği yapacak.

Formula 2 Başkanı Bruno Michel, “2020 sezonunun Bahreyn'deki çifte yarışla sona ereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başlangıçta sezonu Abu Dhabi'de bitirmeyi planladık, ancak yakın gelecekte Yas Marina'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Böylesine zor zamanlarda 12 yarışlık bir takvime sahip olduğumuz için çok mutluyum. Bu, gerçekten büyük bir başarı. Bunu mümkün kıldıkları için Formula 1 ve FIA'ya teşekkür etmek istiyorum. Etkili önlemler alarak zor koşullarda da olsa yarışmaya devam edebildik." dedi.

Şimdilik Formula 3 ve Porsche Supercup gibi diğer destek serilerinin İstanbul'da yapılıp yapılmayacağı belli değil.

Ancak İstanbul'da sadece F1 yarışının yapılması bekleniyor.