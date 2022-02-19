Formula 1'in yeni "teknik basın toplantısı seansı" nasıl işleyecek?

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Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, geçtiğimiz Kasım ayında F1 yönetimi tarafından planlanan yeni bir basın toplantısı konseptini açıklamıştı. "Göster ve Anlat" isimli bu yeni konsepte göre takımlar her yarış hafta sonu o hafta getirdikleri güncellemeleri duyuracak ve detayları açıklayacaklar.

2022 kurallarının ilk taslaklarında, takımların FIA'ya yarış hafta sonları başlarken güncellemeleri duyurmaları gerektiğine dair bir ibare yer alıyordu.

F1'in yeni bir çağa gireceği bu sezonda yönetim, bunun sadece FIA ile sınırlı kalmamasına ve kamuoyuna duyurulmasına karar vermiş gibi görünüyor. FIA şimdi, her yarış hafta sonundan önce açıklanacak yeni güncellemeler ve parçalar için sürecin nasıl çalışacağına dair taslağını genişletecek.

Yeni kurallara göre, tüm takımlar FIA'ya her yarış hafta sonu "tüm ana aerodinamik ve üstyapı bileşenlerinin ve düzeneklerinin adı ve kısa açıklaması" isimli bir dosya sunacak. Bu dosyadaki parçaların bir önceki hafta sonu kullanılmamış olması, yani o hafta sonu ilk kez kullanılıyor olması gerekiyor.

Bu dosya Perşembe sabahı teslim edilmiş olacak ve detaylar 1. antrenman seansına en geç 90 dakika kala yapılacak "etkinlik öncesi araç tanıtımı" isimli etkinliğe kadar medyaya duyurulmayacak

Medyaya açık yapılacak olan etkinlikte, takımlar iki aracını birden bir saatliğine garajın dışarısına çıkaracaklar. Araç FIA'ya sunulan dosyadaki tüm parçaları içeriyor olacak. Diğer bir deyişle bu etkinlikte antrenmana çıkacak aracın bizzat kendisini göreceğiz.

İkinci "göster ve anlat" etkinliği ise sıralama turlarından 30 dakika sonra, araçların kapalı parka kapatılmasından sonra gerçekleşecek. Bu seansta sadece beş takım, yarış direktörü tarafından seçilen bir aracını teslim edecekler.

Bir FIA görevlisi, Parc Ferme'de Valtteri Bottas'ın Mercedes W11'ini inceliyor. Mark Sutton / Motorsport Images

Bu seansta her takım Cuma gerçekleşen etkinlikten bu yana yapılan tüm değişiklikleri aktarması için takım içinden yetkin bir temsilciyi görevlendirecek.

Tüm bu yenilikler, kısaltılmış yarış hafta sonu planının bir parçası olarak görülebilir, asıl amaç ise pilotların pistte geçirdiği zamanın azaltılması.

F1'in Perşembe günleri gerçekleşen "medya günü" ise Cuma sabahına alındı. 1. antrenman seansı ise artık öğleden sonra erken saatlerde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sene bu yeniliklerle ilgili konuşan Brawn, "özellikle sporun teknik kısmıyla ilgilenen taraftarlar için alan açmak ve detaylar sunmak" istediklerini söylemişti.

Ancak doğal olarak takımlar bu yeni seansın belli bir gizlilik seviyesi içinde yürütülmesini isteyecekler, çünkü bu rakiplerine de bilgi akışı gerçekleşeceği anlamına gelmekte.