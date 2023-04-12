Formula 1'in yeni küresel ortağı Paramount+

Geçtiğimiz sezon iki marka arasında kurulan başarılı işbirliğinin ardından gelen anlaşmanın bir parçası olarak, Paramount+ hit dizileri, gişe rekorları kıran filmler ve sevilen karakterleri Fan Zone alanlarında yaygın şekilde yer alacak.

Ortaklık ayrıca Miami, Montreal, Spielberg, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Mexico City, Sao Paulo ve Las Vegas'ta pist ve pist kenarındaki tabelalarda Paramount+ markasını, dijital sponsorlukları ve tanıtım fırsatlarını içerecek.

Formula 1 Ticari Genel Müdürü Brandon Snow, "Bu ortaklık, Formula 1'in sporu tanıtmaya ve yeni kitlelere hitap etmeye yardımcı olacak yeni yollar keşfetme konusundaki süregelen kararlılığına büyük bir örnek."

"Paramount+ ve platformundaki içerik son derece popüler, platform tıpkı F1 gibi son yıllarda hızlı bir büyüme yaşadı."

"Birlikte, küresel platformlarımızı ve eğlence alanındaki kolektif uzmanlığımızı kullanarak taraftar deneyimini daha da geliştirecek, böylece hem Formula 1'i, hem de Paramount+'ı yeni seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Paramount+ Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Genel Müdürü Marco Nobili ise, "Paramount+ küresel izleyicilerimize ulaşmak için yeni ve yenilikçi yollar aramaya devam ediyor ve Formula 1 ile yaptığımız bu ortaklığın küresel büyümemizi desteklemeye devam edeceğinden eminim."

"Formula 1'in resmi ortağı olmak, Paramount+ markasını ve tüm karakterlerimizi dünya çapında yüz milyonlarca hayran için hayata geçirmek anlamına geliyor."

"Bu küresel anlaşma sayesinde motor sporları ve eğlence dünyaları bir araya gelerek pistte ve pist dışında hikayelerini anlatma fırsatı bulacak." şeklinde açıklamada bulundu.