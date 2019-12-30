Formula 1'in yeni durağı Panama mi olacak?

Liberty Media, Formula 1'i Bernie Ecclestone'dan devralmasından beri, sporu fanlar için daha erişilebilir hale getirmeye, daha fazla eğlence sunmaya çalıştığı gibi, daha fazla ülkeye yayılmaya da çalışıyor.

Gelecek yıl, takvimde 22 yarış olacak ve bu alanda tüm zamanların rekoru kırılacak. Hockenheim takvimden düştü ancak Hanoi ve Zandvoort takvime girdi.

Mi Diario'ya göre, Panama'da Formula 1 yarışı yarış yapılma ihtimali hakkında fizibilite çalışması yapıldı. Planlar 2019'un Ekim ayında başladı. Ancak şimdiye kadar hem F1 yönetimi hem de pistin tasarımıyla ilgilenen şirketten konuyla ilgili açıklamada gelmedi.

Ancak ilk bilgilere göre pist beş kilometre uzunluğunda olacak. İlk yarışın 2022'nin Mart ayında yapılması planlanıyor.

Meksika ve Brezilya'daki Formula 1 yarışları, Güney Amerika'nın Formula 1'e olan ilgisini zaten ortaya koyuyor.

Bu yüzden Liberty Media'nın Panama'da yarış düzenleme isteği oldukça makul.

Şimdiye kadar, bu proje hakkında resmi olarak hiçbir açıklama gelmedi. Ancak sızdırılan fizibilite çalışmaları, ülkenin yarışa ev sahipliği yapmaya olan ciddi ilgisini net şekilde ortaya koyuyor.

Çeviri: İnci Beğen