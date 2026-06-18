Formula 1 takvimindeki en yeni pist 'Madring' görücüye çıktı

Madrid, İspanya Grand Prix'sine 10 yıllığına ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı. Yarış, Barajas Uluslararası Havalimanı'nın yanındaki IFEMA fuar alanında düzenlenecek.

Madrid'in son olarak Jarama pistinde Formula 1 yarışı ağırlamasının üzerinden 45 yıl geçerken, Madring'in F1'e ilk kez ev sahipliği yapmasına üç aydan az bir süre kaldı. Bu kapsamda organizatörler, bölgesel yöneticilerin ve pist elçisi Carlos Sainz'ın katıldığı görkemli bir açılış etkinliği düzenledi.

Etkinlik aynı zamanda seçili medya mensuplarına 5.4 kilometrelik inşaat sahasını gezme ve eylül ayında Formula 1 pilotlarını nelerin beklediğini ilk elden görme fırsatı sundu.

La Monumental, pist için izin verilen maksimum eğime sahip. Fotoğraf: Filip Cleeren

Her Formula 1 pistinin kendisini diğerlerinden ayıran ikonik bir bölümü mevcutken; Madrid'de bu rolü üstlenen bölüm, izin verilen maksimum eğim olan %24'lük yatış açısına sahip La Monumental virajı oldu.

550 metre uzunluğundaki bu viraj, 270 derecelik bir yay çizerek pistin kuzey kısmını dolaşıyor ve uzunluk bakımından Zandvoort'un son virajını geride bırakıyor.

Viraj boyunca sürekli değişen üç boyutlu bir yapı bulunuyor. Viraj giderek açılırken aynı zamanda ciddi bir yükseklik değişimi yaşanıyor. Çıkış bölümü ise yokuş yukarı olduğu için pilotların görüş alanı dışında kalıyor.

Carlos Sainz, bu bölüm hakkında değerlendirmede bulundu: "Tam olarak nasıl hissedileceğini söylemek için muhtemelen simülatöre ihtiyacım var ancak şimdiden etkileyici göründüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu viraja yaklaşık 280 km/s hızla gireceğiz."

"Benim hissiyatıma göre bu viraj tam gaz geçilecek ve sonrasındaki sıkı sol virajda bir geçiş fırsatı yaratacak. Eğimi sayesinde aracı daha yukarıya ya da aşağıya konumlandırarak temiz hava bulabilirsiniz. Ancak öndeki araca yakın kalırsanız ciddi bir çekiş avantajı elde edeceksiniz."

"Madrid pistinin yöneticisinden istediğim şey karakteri ve karizması olan bir pist yapmalarıydı."

"İsim vermeyeceğim ama pilotların tasarım sürecine katkıda bulunmadığı bazı pistlerin düştüğü hataya düşmemelerini istedim."

Organizasyon ekibi, La Monumental'i pistin ana sembolü haline getirmiş durumda. Pininfarina tarafından tasarlanan kupalar da bu virajın şeklinden ilham alırken, salı günü tanıtılan resmi afişte de aynı tasarım kullanıldı.

Carlos Sainz Fotoğraf: Madrid Grand Prix

Pistin toplam uzunluğunun 2.2 kilometrelik kısmını oluşturan özel olarak inşa edilmiş kuzey bölümü dikkat çekici derecede hızlı. Eskiden festival alanı olarak kullanılan boş bir arazi üzerine kurulan bu bölümde tasarımcılar, modern Formula 1 araçlarının yüksek hızlara ulaşabilmesi için geniş ve akıcı bir yapı oluşturdu.

La Monumental'in yanında yer alacak taraftar alanı şu anda hâlâ iş makinelerinin kullandığı büyük bir kum sahası görünümünde olsa da organizatörler, bu alanın yarış öncesinde tamamlanmasının en kolay bölümlerden biri olduğunu belirtiyor.

Kuzey bölümünü IFEMA fuar alanından ayıran iki otoyol köprüsünün ardından pist farklı bir karaktere bürünüyor.

Start-finiş düzlüğü ve padok binalarının bulunduğu bu bölüm daha çok klasik bir şehir pistini andırıyor. 90 derecelik virajlar ve dar kaçış alanları dikkat çekerken, 3. ve 5. virajlar arasındaki uzun düzlük sonrasındaki sıkı şikanda geçiş fırsatları yaratabilir.

Madring, sadece üç ay sonra ilk F1 yarışına ev sahipliği yapacak. Fotoğraf: Madrid Grand Prix

Sainz sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce şehir pisti hissi veren bir bölümden geçip, ardından bir tepeyi aştıktan sonra aniden devasa ve akıcı bir bölüme açılan başka bir pist görmedim."

"Bu iki farklı karakterin birleşimi pisti heyecan verici hale getiriyor."

Lojistik nedenlerden dolayı seyirciler de pistte iki farklı bölgeye ayrılacak.

Tribünlerin büyük bölümü kuzeydeki geniş ve açık yarış pisti bölümünde yer alacak. Güney bölümünde ise Paddock Club ve VIP ağırlama alanları ön planda olacak.

IFEMA Operasyon Direktörü Carlos Jimenez şunları söyledi: "Kuzey tarafı daha geleneksel bir deneyim sunarken, güney tarafı daha VIP odaklı olacak."

"Toplam seyircinin %60'tan fazlası kuzey bölümünde yer alacak. Burada büyük taraftar alanları ve eğlence bölgeleri bulunacak. Güney tarafında ise seyircilerin %40'tan azı olacak."

Madring'in başlangıçtaki viraj dizisi, dar bir sol-sağ şikanından oluşuyor. Fotoğraf: Filip Cleeren

Madrid'in Barselona ve diğer klasik Avrupa pistlerine kıyasla en büyük avantajlarından biri ulaşım altyapısı.

Organizasyon tamamen toplu taşıma sistemi üzerine kurulmuş durumda.

Kuzeydeki Valdebebas bölgesine banliyö trenleri hizmet verecek. Ana padok alanının hemen yanında ise metro istasyonu bulunuyor.

Jimenez şöyle dedi: "Her iki hat da havalimanını şehir merkezine bağlamak için tasarlandığından son derece hızlı ve çok az durağa sahip."

"Seyircilerin piste ulaşım deneyiminin büyük fark yaratacağını düşünüyoruz. Ancak bunun karşılığında insanların şehir merkezine dönmek yerine pistte daha fazla zaman geçirmek istemelerini sağlayacak bir deneyim sunmamız gerekiyor."

Yarış direktörü Luis Garcia Abad ise şu ifadeleri kullandı: "İlk yaptığımız şey bir anket düzenlemek oldu."

"Taraftarlarımız ne istiyor? Güvenlik, kolay ulaşım, trafik sıkışıklığı yaşamamak, güzel bir şehir ve iyi hava koşulları istiyorlar."

"Biz de Madrid deneyimini oluştururken tüm bu sorulara cevap vermeye çalıştık."

"Şehrin içinde bir yarış pisti inşa ediyoruz ama bu bir şehir pisti değil. Singapur gibi değil, tamamen farklı bir konsept."

"Performans açısından bakıldığında yüksek hızlı virajlara sahip çok hızlı bir pist. Sürüş açısından da oldukça zorlu olacak."

Madrid pistinin yarısı geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olup, bu da organizatörlere daha hızlı virajlar ve geniş seyirci alanları tasarlama özgürlüğü sağlıyor. Fotoğraf: Filip Cleeren

Madring projesi bugüne kadar sorunsuz ilerlemedi. Çeşitli gecikmeler ve yerel sakinlerin açtığı davalar nedeniyle proje zaman zaman zorluklarla karşılaştı.

Yerel halkın projeye yönelik endişeleri sorulduğunda Abad şu cevabı verdi: "Bu önemli bir soru."

"Yılda yalnızca yaklaşık 14 saatlik yarış aktivitesi için bir pist inşa ediyoruz. Buna karşılık bölgedeki gayrimenkul değerleri yükseliyor ve yeni oteller açılıyor."

"Ancak herkes inandığı şey için mücadele etmekte özgürdür. Biz de kendi hedeflerimiz için çalışıyoruz."

Yeni yarış organizasyonlarının ilk yıllarında çeşitli aksaklıklar yaşandığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle yılda 100'den fazla büyük etkinlik düzenleyen IFEMA'nın deneyimi önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Buna rağmen Carlos Jimenez mükemmel bir ilk yıl beklemediklerini açıkça kabul ediyor.

"Elbette mümkün olan en iyi deneyimi sunmak istiyoruz ancak ilk yıldan ikinci yıla taşınacak çok sayıda ders olacak."

"Bu her yerde yaşanıyor ve biz de istisna olmayacağız. Ama güçlü yanımız da tam olarak bu."

"Birden fazla Grand Prix'ye gittiğinizde hangi organizatörlerin neyi iyi yaptığını ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Bu yüzden ilk yılda bile iyi bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz."

Madring, IFEMA'nın 200.000 m²'lik alanını kullanmaktadır. Fotoğraf: Filip Cleeren