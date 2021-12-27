Formula 1'in sürücü satranç kulübü: "Kendimizi buna oldukça kaptırdık"

Ancak F1, böyle bir yükselişin tadını çıkaran tek spor veya eğlence değil. Ekim 2020'de Anya Taylor-Joy'un canlandırdığı, dünyanın en iyi oyuncusu haline gelen bir kadın satranç dahisi hakkındaki 1983 tarihli romana dayanan Vezir Gambiti, Netflix'te bir hit oldu.

Bu durum satrançta büyük bir ilgi artışına neden oldu. The New York Times, satranç tahtası satışlarının %1.000 kadar arttığını, dünyanın en büyük çevrimiçi satranç web sitelerinden biri olan chess.com'a yapılan yeni kayıtların ise normalden yedi kat fazla olduğunu bildirdi.

Ancak 2021'e, satranca artan ilgisiyle girenler sadece genel halk değildi. Bu yıl F1 sürücüleri için, golf ve padel ile birlikte satranç da en büyük yeni hobilerden biri haline geldi.

Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr. bu yıl satrancı en ciddiye alan iki sürücü oldu. İkili, Ferrari'nin takımlar şampiyonasında McLaren'ın önünde üçüncü sıraya çıkmasına yardımcı olarak, takım arkadaşları olarak pistte mükemmel olmanın yanı sıra, pist dışında da iyi arkadaşlar oldular. Maranello'daki atmosfere genç ve taze bir hava kattılar.

Satranç, Leclerc'in her zaman bir ilgi alanıydı ancak o ve Sainz, sezonun başındaki boş zamanlarında yapacak bir şeyler ararken, rekabete girdiler.

Leclerc, Autosport'a, "Aslında her zaman bu işin içindeydim, çocukken satrancı hep sevmiştim."

"Sanırım yılın başında medya günlerindeydi, ne yapacağımızı bilmiyorduk, ben de satranç oynuyordum, beni gördü ve 'Tamam ben de yüklüyorum.' dedi."

“Yılın ilk bölümünde kendimizi oldukça kaptırdık. Birbirimize karşı oynadık ve hiç durmadık." dedi.

Satranç, özellikle Sainz için yeni bir takıntıydı. McLaren'dan eski takım arkadaşı Lando Norris, "Charles ile satranç oynamayı çok seviyor."

"Bence ilk oyunda onu yenebilirdim, sonra vazgeçtim! Muhtemelen size yalan söylediğimi söylerdi…"

"O ve Charles, saatlerce oynuyor. Daha önce oynadığını bilmiyordum." dedi.

Leclerc ve Sainz, yarışlar arasındaki uçuşlardan, seanslar arasındaki zamanlara kadar ve hatta Belçika Grand Prix'sindeki yağmur nedeniyle yaşanan uzun bekleme sırasında bile, telefonlarına yapışmış halde birbirleriyle oynadılar.

Bu durum da şaşırtıcı olmayan bir şekilde son derecede rekabetçi hale geldi. Bu yılın başlarında Leclerc ve Sainz, Autosport için çekilen bir videoda kimin satrançta daha iyi olduğunu ve daha sık oyun kazandığını tartıştı.

Sainz, Leclerc'e "Bugün uçakta oynadık ve 2-2 bitti."

"Sonuncuyu oynamak istemedin. Yani üstünlük bendeydi." dedi.

Leclerc, "Hayır, Spa'yı hatırlıyor musun?" cevabını verdi ve yarışa odaklandığı için kaybettiğini söyledi.

Leclerc, "Carlos satrancı gece oynamakta çok iyi, bu yüzden saat 21.00'den sonra, yarışlardan dönerken çok iyi oluyor."

"Sabahtan akşama kadar ise ben çok daha iyiyim." dedi.

Ancak bu yıl satranca büyük bir ilgi duyan tek sürücüler Leclerc ve Sainz değildi. Haas sürücüsü Mick Schumacher de, yarış hafta sonlarında, seanslar ve çeşitli işler arasında herhangi bir boş zamanı olduğunda genellikle satranç oynuyor.

Satranç tahtası, Schumacher'in yarışlarda yanında götürdüğü temel kitinin bir parçası haline geldi ve ona oturup dinlenme şansı verdi. Schumacher çoğunlukla, F1 kariyerinin sonlarına doğru Michael Schumacher ile çalışan ve genç kategorilerde Mick ile bağlantı kuran bir fizyoterapist olan Kai Schnapka ile oynadı. Schumacher ayrıca Timo Glock'la da oynadı ancak henüz Ferrari sürücüleriyle karşı karşıya gelmedi.

Schumacher'in satranca başlaması ise sadece bir tesadüftü. Autosport/Motorsport.com'a konuşan Schumacher, "Evde bir satranç tahtamız var, onunla zaman zaman oynuyorduk ama hiçbir zaman düzgün bir şekilde olmadı."

"Kai ve ben tavlaya çok meraklıydık. Sonra oynamayı bıraktık, tavlayı unuttuk ve elimizdeki tek şey satrançtı, bu yüzden satranç oynamaya başladık!"

"Sonra bir süre hem satranç hem tavla oynadık ve şimdi sadece satranç oynuyoruz. Eğlenceli, onu her zaman yeniyorum!” dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

Satranç, Schumacher'in yıl içerisinde kendini geliştirdiği bir şey oldu.

“Yılın başında çoğu oyunu kaybediyordum.”

"Sonra nasıl olduysa oyunu biraz daha iyi anladım ve çoğunu kazanmaya başladım."

Bu tür bir zihinsel gelişim, Schumacher'in faydasını gördüğü bir şey oldu. Mayıs ayında, GP Racing ile yaptığı bir röportajda bu tür oyunları oynamanın faydasından bahsetti.

Schumacher, "Bu oyunların, odağı geri getirdiğini hissediyorum çünkü her zaman zihninizi çalıştırmanız gerekir."

"Bir hafta sonunda, gelebilecek her zorluğa zihinsel olarak hazır olmak istiyorum." dedi.

Gelecek yılın 23 yarışlık sezonu, sürücülere yollarda her zamankinden daha fazla zaman geçirtecek. Bu da daha fazla uçuş ve yarış pistlerinde daha fazla süre harcayacakları ve aynı zamanda F1'in resmi olmayan ancak büyüyen satranç kulübü için de belki biraz daha üye kazandıracağı anlamına geliyor.