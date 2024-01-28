Formula 1'in sıradaki hedefi Chicago yarışı olabilir

Formula 1, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla taraftara ulaşmak istediğini hiçbir zaman gizlemedi.

Netflix belgesel dizisi Drive to Survive'ın başarısı sayesinde spora yeni taraftarlar kazandıran F1, geçtiğimiz birkaç sezonda Amerika'daki varlığını önemli oranda arttırdı.

2022 yılında Amerika'da Miami Grand Prix'si düzenlenirken, geçen yıl Las Vegas Grand Prix'si takvime dahil oldu. Bu iki yarış ve 2012'den beri F1 programında yer alan Austin'deki Grand Prix, 2024 sezonunda takvimde yer almaya devam ediyor. Bu da takvimdeki Amerika yarışı sayısını üçe çıkarıyor.

Fakat F1'in durmaya niyeti yok; New York ile görüşmeler yapan spor yönetimi, şimdi gözünü Chicago'ya dikti.

Dikkatli gözlemciler Formula One Licensing BV tarafından Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan birkaç ticari marka başvurusuna dikkat çekti.

Yapılan ticari marka başvuruları şöyle: "Grand Prix of Chicago, Formula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix, Formula 1 Chicago Grand Prix"

Bu, F1'in bu isimleri korumak için yaptığı bir hamle olarak öne çıkıyor ve yakın zamanda Chicago bölgesine F1 yarışı düzenlenebileceğini gösteriyor.

NASCAR'ın geçtiğimiz sezon Chicago caddelerinde düzenlenen ilk NASCAR yarışı ile büyük bir başarı elde ettiğini de belirtmek gerekiyor.

Bu hamle, F1'in daha fazla cadde yarışına göz diktiği bir döneme denk geliyor.