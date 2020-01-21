Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

Toplam küresel TV izleyici kitlesi, 2018'den bu yana %9'luk bir artış yaşadı ve 2012'den bu yana en yüksek rakam olan 1.922 milyara yükseldi. Böylelikle art arda üçüncü yılında da büyüme devam etmiş oldu.

Bir kez daha bu kitlenin içerisindeki ilk beş pazar Brezilya, Almanya, İtalya, İngiltere ve Hollanda oldu. İlk 20* pazarda bazı istisnai atışlar da oldu. Polonya'da (+% 256) ve Ortadoğu bölgesinde (+%228)'lik bir artış oldu. Bu, Robert Kubica'nın F1'e dönüşü ve 2019'da MBC Group ile imzalanan yeni anlaşma sayesinde oldu. Yunanistan (+% 75), Hollanda (+% 56), İtalya (+% 29) ve Almanya (+% 23) en fazla artış gösteren ülkeler oldular. Ayrıca Amerika (+% 7) ve Çin (+% 5) büyüme gösteren ülkeler oldular.

Eşsiz izleyici anlamında spor, 2019 yılında ilk 20** pazarda 405.5 milyon(%+0.3) ile istikrarını korurken, genel izleyici sayısı global olarak %3.9 düşüşle 471 milyona geriledi. Brezilya, Çin, Almanya, Amerika ve İtalya, en yüksek erişime sahip beş pazar oldu. En yüksek büyümeyi 8.4 milyon ile Polonya (+%569.7) ve 17.6 milyonla Orta Doğu (+%239.6) kaydetti. İlk 20 pazarda ise Almanya (+%45.6), Hollanda (+%31.1) ve Yunanistan (+%18) çift haneli büyüme gerçekleştirdi. 21 Grand Prix'den 19'u bir önceki sezona göre yüksek bir kümülatif izleyici sayısına sahipti.

İtalya Grand Prix'si, 112 milyon izleyici ile 2016 Meksika Grand Prix'sinden bu yana en yüksek izleyici sayısına sahipti. Üç yarışı 100 milyondan fazla izleyici takip etti; Monako, Brezilya ve Almanya GP. Yarışlardan 14'ünü 90 milyondan fazla izleyici takip ederken, yarış başına 91.5 milyonluk bir ortalama yakalandı.

Seans bazında bakıldığında, her yarış hafta sonunda pazar günkü yarışı takip edenlerin sayısında %7'lik bir artış yaşandı. Sıralama turlarında %5'lik bir gelişim yakalanırken, antrenman turlarını takip eden kişi sayısında %24'lük bir artış oldu.

2019’da Formula 1’in sosyal medya platformlarındaki kullanıcı sayısı önemli derecede arttı. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’daki toplam takipçi sayısı 2018’e göre %32.9 artışla 24.9 milyona ulaştı.

Yine 2019’da, Formula 1’in sosyal medya kanalları, dünyadaki tüm büyük spor organizasyonları arasında en hızlı büyüyen kanallar oldular.

F1’in sosyal medya platformlarındaki etkileşim de olumlu artış gösterdi. Toplam gösterimler %48.3 artışla 15.5 milyar, video görüntülemeleri %60.9 artış ile 3.1 milyar oldu ve izlenme dakikası neredeyse iki katına çıkarak 3.2 milyara ulaştı. Etkileşimler ise bu dört sosyal medya platformunda %82 artışla toplam 405 milyona ulaştı.

F1’in çekirdek dijital platformları harika bir sezonu geride bıraktı ve 1 milyarın üstünde sayfa gösterimine ulaştı. Bu rakam geçen seneye göre %82.3 artış gösterdi. F1.com’da görüntülenen sayfa sayısı %22.9 artışla 409.8 milyon, resmi F1 Uygulaması ise %152.3 artışla 714.2 milyon gösterime ulaştı. Her iki platformda da video görüntülenmeleri (%45.2 artışla 54 milyon) ve izlenilen dakikalar (%19.5 artışla 84.5 milyon) büyük artış gösterdi. Eşsiz kullanıcı sayısı ise %16.3 artışla 55.9 milyona ulaştı. Bunların 52.1 milyonu resmi internet sitesinde(%16.3 artış), 3.7 milyonu ise resmi uygulamada(%33.5 artış) yer aldı. Her yarış haftasındaki ortalama kullanıcı sayısı ise %25 arttı.

Resmi Formula 1 podcast’ı “Beyond the Grid” başarısını bu sene de sürdürdü ve sene boyunca yayınladığı 43 bölümle beraber 15 milyon dinleyene ulaştı.

27 pazarda*** Nielsen tarafından izlenen Formula 1 taraftar kitlesi, 2019’da 500 milyonun üstünde yer aldı ve genç kitlenin artışı sürdü. Son iki yıldaki yeni taraftarların %62’si 35 yaşın altında yer aldı. Çin (81.3m), Brezilya (54.7m), Meksika (45.5m), ABD (34.6m) ve Hindistan (31.1m) taraftar sayısında ilk beş sırada yer alıyor.

* Bu 20 market alfabetik sıraya göre; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Endonezya, İtalya, Hollanda, Pan Latin Amerika, Pan Orta Doğu, Rusya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

** Bu 20 market alfabetik sıraya göre; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Meksika, Hollanda, Pan Afrika, Pan Latin Amerika, Pan Orta Doğu, Pan Rusya, Polonya , Rusya, Birleşik Krallıkve Amerika Birleşik Devletleri.

***Bu 27 market alfabetik sıraya göre; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya , Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD.

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