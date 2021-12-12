Formula 1'in güvenlik aracı ardından yeniden başlatma kuralları ne diyor?

Lewis Hamilton sekizinci dünya şampiyonluğunu almaya giderken, Williams sürücüsü Nicholas Latifi 58 turluk yarışın 53'üncü turunda kaza yaparak bir güvenlik aracını çıkardı ve yarış tersine döndü.

Max Verstappen güvenlik aracıyla yumuşak lastikler için pite girdi ve Hamilton aşınmışsert lastikleriyle dışarıda kaldı.

Kazananın her şeyi aldığı şampiyonluk mücadelesi devam ederken, Verstappen ile Hamilton arasında bulunan tur bindirilmiş araçların müdahalesi olmadan yeniden start almak, Red Bull'un çıkarına olacaktı.

Bu yüzden Masi, 'Tur bindirilen araçların geçiş yapmasına izin verilmeyecek.' diye bir bildiri yayınladığında, Red Bull'un umutları suya düştü çünkü tur bindirilen araçları zamanında geçmesi pek mümkün olmayacaktı.

Ancak Masi'nin sondan bir önceki turda, pistin birkaç aracın geçmesine izin verilecek kadar güvenli olduğunu hissetmesiyle durum çarpıcı bir şekilde değişti.

Ancak Mercedes'i kızdıran şey, bu durumun yönetimi ve aniden gelen yeniden başlatmaydı.

Güvenlik Aracı kuralları

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes'in protestosu iki yönetmeliğe dayanıyor: F1 Spor Düzenlemeleri Madde 48.12 ve Madde 48.8.

Madde 48.12, tur bindirilen araçların, kendi turlarını geri almasıyla ilgili.

Başlangıçta Masi, 'Tur bindirilen araçların geçiş yapmasına izin verilmeyeceğini' söyleme hakkına sahipti. Bu, Verstappen'in Hamilton'a karşı yarışamadan önce beş araç arkasında sıkışıp kalacağı anlamına geliyordu.

Ancak Masi, sondan bir önceki turda 9. viraja doğru gidilirken, Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'den oluşan beş aracın turlarını geri alabileceğini duyurdu.

Madde 48.12, 'Tur bindirilen araçlar artık turlarını geri alabilir' mesajının tüm yarışmacılara gönderilmesi gerektiğini öne sürdüğü için, yalnızca bazı araçların kendi turlarını geri alabilmesi olağan dışı.

Düzenleme, daha sonra yarışın ne zaman yeniden başlatılabileceği konusunda açık.

Açıklamada, "Pist görevlisi güvenlik aracının varlığının hâlâ gerekli olduğunu düşünmediği sürece, son tur bindirilen araç lideri geçtikten sonra güvenlik aracı bir sonraki turun sonunda pite dönecektir."

"Görevli, pist koşullarının geçiş için uygun olmadığını düşünürse, resmi mesajlaşma sistemi aracılığıyla tüm Yarışmacılara "Geçiş yapmaya izin verilmeyecek" mesajı gönderilecektir." maddeleri yer alıyor.

Bu madde, tur bindirilen araç mesajının 57. turda çıkmasıyla, yeniden başlatmanın ancak 'sonraki turun' sonunda gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Yani yarışın sonu olan 58. tur.

Madde 48.8, güvenlik aracının arkasında geçiş yapılmaması ile ilgili.

Yeniden başlatma aşamasında, Hamilton ve Verstappen yeniden yarışmaya hazırlanırken, araç kamerasından Red Bull'un kısa bir süreliğine Mercedes'in önüne geçtiği görüldü.

Bu kurala göre: "Hiçbir sürücü, güvenlik aracı pite döndükten sonra, ilk kez çizgiyi geçene kadar (güvenlik aracı maddesi, Madde 5.3), güvenlik aracı da dahil olmak üzere pistte başka bir aracı geçemez."

Her iki konu da Pazar gecesi FIA hakemlerinin odasında ele alınacak. Yani, şampiyonluk mücadelesi bir şüphe altında sona erdi.