Formula 1'in geliri artmaya devam ediyor

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Formula 1'in gelirleri 172 milyon dolar (%45) artarak 553 milyon dolar seviyesine ulaştı. On takıma ödenen para ödülü, bir önceki yıl 206 milyon dolar iken, yeni dönemde 286 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Formula 1 işletme geliri 2023'ün ilk çeyreğinde 35 milyon dolarken, 2024'ün ilk çeyreğinde %289'luk etkileyici bir artışla 136 milyon dolara yükseldi.

Liberty Media, gelir artışına katkıda bulunan çeşitli faktörler olduğunu açıkladı. İlk olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen sezona kıyasla bir yarış daha düzenlenmesi ve organizatör ücretlerindeki artış.

Ayrıca yeni anlaşmaların imzalanması, mevcut sözleşmelerdeki ödemelerin artması ve F1 TV abonelerinin sayısındaki artış da gelire katkı sağladı.

Sponsorlardan elde edilen gelir de yeni sözleşmeler ve mevcut sözleşmelerin yenilenmesiyle artmış oldu.

Liberty Media için bir başka gelir kaynağı da yeni Formula 2 araçlarının ve yedek parçalarının satışı oldu.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 2019‘dan bu yana ilk kez Çin'e döndük ve Formula 1’in Amerika'da artan popülaritesiyle, Miami Grand Prix'sine üçüncü kez ev sahipliği yaptık."

"Bu süreçte hem finansal performans hem de taraftar sayılarında sürekli bir büyüme gördük." dedi.

F1, tıpkı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da toplamda 24 yarışlık bir takvim planlıyor.

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Giovanni Infantino, Swiss football administrator and the president of FIFA, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Greg Maffei, CEO, Liberty Media, Piero Ferrari, Vice Chairman, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images