Formula 1'in en iyi takımını kursanız, kimleri seçerdiniz?
Formula 1'in farklı takımlarından farklı isimleri bir araya getirerek en iyi takımı oluşturmak isteseydiniz kimleri alırdınız?
Motorsport.com ve Autosport.com editörlerinden oluşan 18 uzman, son birkaç gündür bu sorunun cevabını arıyordu. 18 kişi, belli kategorilerde kimleri seçeceklerine dair düşüncelerini belirtip oylarını kullandılar ve böylece "Formula 1'in en iyi takımı" çalışmasını tamamladılar.
Oylamalar James Allen'ın da yer aldığı podcastte ayrı ayrı gerçekleştirildi ve şu kategorilerde en iyiler seçildi.
- Yarış mühendisi
- Tasarım şefi
- Sportif direktör
- Teknik patron
- 2. pilot
- 1. Pilot
- Takım Patronu
Sizler de oylama sonuçlarını görmeden önce kendi ideal takımınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.
Formula 1'in en iyi takımı >>
F1 pilotları
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yarış mühendisi: Peter Bonnington
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
En iyi yarış mühendisi kategorisinde seçilen isim, Mercedes'te uzun yıllardır çalışan ve Lewis Hamilton ile 5 şampiyonluk yaşayan Peter Bonnington oldu. Bonnington, telsiz mesajlarında kullandığı "It's Hammertime" ifadesiyle ünlendi.
Tasarım şefi: Adrian Newey
Fotoğraf: XPB Images
En iyi Formula 1 takımı oylamasında tasarım şefimiz, birçoğunuzun şaşırmayacağı üzere son olarak Red Bull ile 4 şampiyonluk kazanan Adrian Newey oldu. Newey; Williams, McLaren ve Red Bull'da şampiyonluklar ve yarış kazanan araçlar tasarladı.
Sportif Direktör: Stefano Domenicali
Fotoğraf: XPB Images
Sportif Direktör, yarış takımının işlevi açısından çok büyük önem taşır. Takım patronu görevindeki isim tüm takımdan sorumluyken, Sportif Direktör büyük ölçüde yarış takımının yarışlarda en iyi işi çıkarmasından sorumludur. Domenicali, 2002 ve 2007 yılları arasında Ferrari'nin Sportif Direktörü'ydü ve sonrasında takım patronluğu görevine yükseldi.
Teknik patron: Ross Brawn
Fotoğraf: Sutton Images
Ross Brawn'ı günümüzde daha çok Formula 1 yönetiminde aldığı görev ve çalışmalarıyla hatırlıyor olsak da o, Formula 1'in en büyük teknik patronlarından birisi. O, Michael Schumacher'in kazandığı şampiyonluklarda hem Benetton'da, hem de Ferrari'de teknik patrondu. Kimin hangi pozisyonda çalışması gerektiği konusunda Brawn'dan daha iyisi yok desek yalan olmaz. Brawn, daha sonra Honda'ya geçti ve 2009'da Brawn GP'nin şampiyonluğunda takım patronuydu. Sonrasında Mercedes'in takım patronu olan Brawn, günümüzü domine eden Mercedes takımının temellerini atan isimlerden birisiydi.
2. pilot: Stirling Moss
Fotoğraf: Sutton Images
Bu sene hayatını kaybeden Stirling Moss, Formula 1'de şampiyon olamadan en çok başarı elde eden isimdi. Moss, her zaman takımının lehine olanları yapmaktan çekinmeyen bir isimdi.
1. pilot: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Daimler AG
Hamilton Formula 1'e girdiğinde zaten hızlı bir pilottu ancak yıllar ilerledikçe gösterdiği olgunlaşma, pist üstündeki hızlı ve adil yaklaşımı, sürekli olarak kendisini geliştirmesi ve istikrar kazanmasıyla oylamadan ideal takımın lider pilotu olarak seçildi. O altı şampiyonlukla artık Formula 1 tarihinin en başarılı 2. ismi ancak en başarılı ismi Michael Schumacher'i yakalaması ve belki de geçmesi muhtemelen sürpriz olmayacak.
Takım patronu: Toto Wolff
Fotoğraf: Mercedes AMG
İdeal takım kurulumunda şaşırtıcı olmayacak bir şekilde takım patronu rolünü de Mercedes'ten bir isim, Toto Wolff alıyor. Ross Brawn'ın temellerini attığı Mercedes'in şampiyon olmasında ve ardından uzun yıllar geride kalmasına rağmen şampiyonluk dominasyonunun sürmesinde kuşkusuz Wolff'un rolü çok büyük. Mercedes takımı, 2014'ten beri tüm pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını kazanarak tarihte bu kadar çok başarı elde eden ilk takım oldu. Ferrari 1999 - 2004 yılları arasında 6 defa takımlar şampiyonluğu kazansa da, pilotlar şampiyonluğu sayısı Schumacher'in 1999'da bacağının kırılması sonucu şampiyon olamaması nedeniyle 5'te kalmıştı.
En iyi F1 takımı, Motorsport.com
Fotoğraf: Uncredited Photo
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik