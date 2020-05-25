Formula 1'in en iyi takımını kursanız, kimleri seçerdiniz?

Motorsport.com ve Autosport.com editörlerinden oluşan 18 uzman, son birkaç gündür bu sorunun cevabını arıyordu. 18 kişi, belli kategorilerde kimleri seçeceklerine dair düşüncelerini belirtip oylarını kullandılar ve böylece "Formula 1'in en iyi takımı" çalışmasını tamamladılar.

Oylamalar James Allen'ın da yer aldığı podcastte ayrı ayrı gerçekleştirildi ve şu kategorilerde en iyiler seçildi.

Yarış mühendisi

Tasarım şefi

Sportif direktör

Teknik patron

2. pilot

1. Pilot

Takım Patronu

Sizler de oylama sonuçlarını görmeden önce kendi ideal takımınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.

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