Formula 1'in en başarılı motorunun son zaferi

Cosworth DFV, döneminin kıstas noktası kabul edilen motoruydu. 17 sene boyunca kullanılan bu motor, 12 pilotlar 10 takımlar şampiyonluğu kazandı.

1985'te turbo motor dönemine geçilmesiyle Cosworth DFV F1'e veda etti ancak veda etmeden önce toplam 155 zaferi hanesine yazdırmayı başardı. Bunlardan sonuncusu Detroit'te Tyrrell ile kazanıldı.

Cosworth DFV ilk olarak Colin Chapman'ın yaptığı anlaşma sayesinde Team Lotus'a "fabrika takımı motoru" statüsünde F1'e girdi. Her iki taraf, 1966'dan itibaren devreye giren ve daha büyük kapasiteli motorlara izin veren yeni kurallardan maksimumu almak istiyordu.

Motor, Mike Costin ve Keith Duckworth'ün sahip olduğu şirket tarafından Ford adına hazırlandı. Onlar Ford'a alt kategorilerde de motor üretiyorlardı.

Cosworth tarafından iki senelik gelişim sonucunda hazırlanan DFV, Lotus 49'a tam uyumlu olacak şekilde tasarlandı ve ilk yarışına 1967 Zandvoort'ta çıktı.

Lotus ve Ford hemen inanılmaz başarılar elde etmeyi başardılar. Motor piste çıkar çıkmaz kendisini gösterdi.

Graham Hill pist rekoruyla pole pozisyonunu aldı. Hill'in derecesi daha önceki derecelerden 6 sn daha hızlıydı.

Hill daha önce bu motorla tüm testleri yapan isimken takım arkadaşı Jim Clark ilk defa Hollanda GP'de motoru kullanmaya başladı.

Ancak kader devreye girdi ve Hill, yarışın daha başlarında liderken motor sorunuyla yarışa veda etti. Yarışa 8. sıradan başlayan Clark ise 27 sn farkla kazanmayı başardı.

1967'de Denny Hulme Repco V8 motorlu Brabham ile şampiyon olsa da, Cosworth DFV dikkat çekmeyi başardı. Bunun üzerine Ford, motorunu sadece Team Lotus'a vermek yerine isteyen tüm takımların kullanımına açtı.

Cosworth DFV, kendisinden önce Cooper Climax'in olduğu gibi sadece sağlam, hafif ve güçlü değik, aynı zamanda müşteriler için uyguna alınabilen bir motordu.

Bu özellikler, motorun başarısında etkili oldu. Daha az bütçeye sahip küçük takımlar, Cosworth DFV sayesinde büyük takımlarla mücadele edebiliyorlardı.

DFV motorunun küçük boyutları, özellikle zemin etkili dönemde kullanan takımlara büyük avantaj sağladı. DFV motorlu takımlar, düz 12 motorlu takımlara göre aracın altında daha büyük Venturi kanalları açabiliyorlardı. Bu, aracın zemin etkisini daha verimli kullanmasını sağlıyordu.

Turbo motorlar büyük önem kazanmaya başlarken tam tersi şekilde zemin etkisinin gücü zayıfladı. Böylece DFV motorunun ağırlık avantajı da ortadan kalkmıştı.

Bazı küçük takımlar, yeterli fona sahip olamadıkları için turbo motorlara geçiş yapamadı dolayısıyla DFV kullanmaya devam etmek zorunda kaldılar.

Tyrrell, DFV'nin son kalelerinden birisiydi. Takım turbo motorlara geçmesi gerektiğinin farkındaydı ancak bunu yapabilecek bütçeye sahip olmadığı için DFV ile devam etti.

Tyrrell, 1983 Detroit yarışında Michele Alboreto ile DFV'ye son yarış zaferini kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda üreticinin farklı motorlarını kullanan son takım oldu. Martin Brundle 1985 Avusturya GP'de 012 içerisinde Cosworth DFY motorunu kullandı ancak takım sonunda Renault'nun turbo motoruna geçme kararı aldı.