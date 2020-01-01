Formula 1'in 70. yıl logosu ortaya çıktı
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Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunda kullanılacak özel 70. yıl logosunu tanıttı.
Formula 1, 2020 yılında 70. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor ve Formula 1 yönetimi, yeni yılın ilk gününde buna dair kısa bir açıklamada bulundu.
Formula 1'in sahipleri tarafından yapılan bu açıklamada 70. yıl dönümü için hazırlanan yeni logolar sunuldu.
Bu logolar, 6 Ocak'tan itibaren tüm dijital platformlarda kullanılmaya başlanacak. Logonun iki farklı versiyonu bulunuyor ve ikisi de farklı boyutlarda yer alıyor.
Liberty Media, 70. yıl dönümünü kutlamak için görkemli festivaller planlıyor.
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Logo F1 2020
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Fotoğraf: Formula 1
Logo F1 2020
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Fotoğraf: Formula 1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Luis Ramírez
Formula 1'in 70. yıl logosu ortaya çıktı
paylaşım
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