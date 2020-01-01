Formula 1'in 70. yıl logosu ortaya çıktı

Formula 1, 2020 yılında 70. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor ve Formula 1 yönetimi, yeni yılın ilk gününde buna dair kısa bir açıklamada bulundu.

Formula 1'in sahipleri tarafından yapılan bu açıklamada 70. yıl dönümü için hazırlanan yeni logolar sunuldu.

Bu logolar, 6 Ocak'tan itibaren tüm dijital platformlarda kullanılmaya başlanacak. Logonun iki farklı versiyonu bulunuyor ve ikisi de farklı boyutlarda yer alıyor.

Liberty Media, 70. yıl dönümünü kutlamak için görkemli festivaller planlıyor.