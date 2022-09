Formula 1'in zorlu 24 yarışlık 2023 takvimi nasıl hazırlandı?

Padokta çalışanlar için, gelecek yıl kaç hafta sonunun evden uzakta geçirileceğinin ilk işaretiydi. İnsanlar, çoğu F1 takımının bulunduğu Oxfordshire civarındaki boşanma avukatlarının işlerinde patlama olacağı yönünde şakalar yaptılar ve gelecek sezon boyunca uçuşlarda harcanacak çok fazla zaman nedeniyle ürperdiler.

İnsanlar için 2023 F1 takvimindeki şaşırtıcı olan şey, yarış sayısı değildi. Las Vegas ve Katar GP'lerinin takvime katılması, Çin'in yeniden takvime dönmesi ve Spa ile Monako'nun takvimde kalacağının kesinleşmesinin ardından yarış sayısının ne kadar olacağını biliyorduk. Concorde Anlaşması'nda yazılı olan maksimum yarış sayısına ulaşılacağı biliniyordu.

Takvimin açıklanmasının ardından F1'de çalışan insanları kızdıran şey, yarışların toplanma şekliydi. Bir ay sonra Montreal olacakken Bakü ile Miami'yi eşleştirmek; Katar'ı takvimde diğer Orta Doğu yarışlarının yanına koymamak; Las Vegas'tan sadece bir ay önce Austin varken, o yarışı Abu Dhabi GP ile sezon finaliyle birleştirmek. İlk bakışta, özellikle F1'in mümkün olduğu kadar aynı coğrafyadaki yarışları gruplandırma niyetini belirtmesinden sonra, bazı şeyler pek de mantıklı gelmiyor.

Bir de art arda üçlü yarışlar var. 2018'de ilk defa bu yapıldığında, takımlar bunu bir daha istemediklerini söylediklerini hatırlıyor musunuz? Bu format, 2020'de COVID-19'un oluşturduğu durum nedeniyle zorunlu olarak yeniden uygulandı. Gelecek sene yine iki defa üç yarışlık seri olacak: Emilia Romagna/Monako/İspanya ve ABD/Meksika/Brezilya. Altı hafta içerisinde 5 yarış düzenlemek, taraftarlar için heyecan verici olabilir ancak bu, padoktaki insanlar için sınırları zorlayan bir şey olacak.

2023 takvimini hazırlamak, F1 için pek kolay olmadı. Sezonun ilk bölümü aslında Güney Afrika GP düşünülerek hazırlanmıştı ancak orada bir yarışın en erken 2024'te yapılabileceği belirlendi. Onun yokluğunun diğer yarışlar üzerinde yan etkileri oldu. F1'in Güney Afrikalı ya da onsuz bir takvimi değerlendirdiği dönemde, Çin GP konusu da devreye girdi. Bu açıdan Çin GP'nin mümkün olan en kısa sürede yapılması hedeflendi.

Sezon başında Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını ayırmak, mesafe olarak yakınlıkları düşünüldüğünde tuhaf görünebilir ancak bunun arkasında lojistik sebepler yer alıyor. Kış testleri, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'den bir hafta önce aynı pistte gerçekleştirilecek. Buna göre Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'leri aralıksız yapılsaydı, takımlar için bir başka peş peşe üçlü etkinlik olacaktı. Verilen bu ara sayesinde personele ve takımlara, Bahreyn GP'den sonra en azından evlerine dönebilecekleri bir haftalık ara bırakılmış oldu.

Bu sene Avustralya'nın tek başına takvimde yer alması da eleştirilere neden oldu. Gerçekçi olarak Avustralya'nın sadece Çin ile birleşme şansı olabilirdi ancak orası her zaman, giriş kısıtlamaları nedeniyle daha fazla boşluğa ihtiyaç duyulan bir yer. Bir diğer ihtimal Katar olabilirdi ancak o da senenin son bölümünde genelde Singapur ve Japonya GP'leriyle eşleşiyor. Melbourne'e gelmek ya da oradan ayrılmak için 48 saatlik boşluk, şu aşamada pek kolay görülmüyor.

Spa'nın takvimde kalmasıyla programlama konusunda yeni sıkıntılar ortaya çıktı. Normalde takvimde yer almaması planlanan Spa'nın takvime yeniden dahil olmasıyla geleneksel yerini alması planlanmıyordu. Sezonun ikinci yarısı için tüm yarışlar planlandığı için, yaz tatilinden sonra Avrupa'da sadece iki yarış - Zandvoort ve Monza - yapılabilecek. Spa'yı temmuz ayına sıkıştırınca Imola'nın yerinden oynaması gerekti ve bunun üzerine Monako ve İspanya ile birlikte üçlü bir bölüm oluştu. Bu değişikliğin Bakü yarışı üzerinde yan etkisi oldu.

2023 F1 takviminin açıklanmasıyla, sporun yöneticilerine yapılan en büyük eleştiri buydu. 2030'a kadar sıfır emisyonu hedefleyen sporda, insanların evine hiç gitmeden sadece yarışlar için bir senede 133.570 km'lik mesafe kat edecek olması, geri yönde atılan büyük bir adım olacak gibi duruyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, mayıs ayında takım patronlarına yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için 2023'ten itibaren yarışları coğrafi özelliklerine göre grup yapmayı planladıklarını söylemişti. Buna karşı sırasıyla Singapur, Japonya, Katar, Amerika, Meksika, Brezilya ve Las Vegas'ı gerçekleştirmek, pek bu açıklamaya uygun görünmüyor.

F1 bu konuda yarışları gruplandırmak için çaba sergilese de, birçok yarış için çoktan anlaşmalar yapıldığı ve tarihler belirlendiği için, bunların tarihini/dönemini değiştirmek pek mümkün olmadı. Bu kapsamda ülkelerin üst düzey yöneticileriyle de görüşüldü ancak değişiklik pek mümkün olmadı. Organizatörler, kendileri için planlanan tarihleri ve o dönemdeki hava şartlarını da düşünmek zorundaydı çünkü alınan kararların, yarışların düzenlenmesine maddi katkı sağlayan taraftarların deneyimi üzerinde etkisi oluyor. Bu bir anda olabilecek iş değil.

F1, takvim içerisindeki yarışları gruplandırmak için çalışmalar yapacaktır ancak bu pek kolay olmayacak. F1'in bunu yaparken hem iyi bir tarih belirleyip hem de organizatörleri mutlu etmesi gerekiyor. Tabii aynı zamanda sürdürülebilir olması da gerekiyor. Gezegeni düşündüğümüzde, bunu

Ülkeleri coğrafi olarak gruplandırarak yapılacak bir takvim, F1'in gelecek için çalışacağı bir alan ama bu çetrefilli olacak.

Ancak gruplandırmalı bir takvim yapıldığında; etkinlik tarihlerini değiştirmekle, organizatörleri sürdürülebilirliğe gösterilen bağlılıkla mutlu etmek konusunda bir denge kurulması gerekecek.

Gezegenimizin iyiliği için, burada tek bir çözüm olmalı ama takvimde gerçek bir coğrafi gruplandırma yapmak zaman alacak.

