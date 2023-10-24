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Formula 1’i daha heyecanlı hale getirme tartışmaları başladı: Bağımsız Sprint, ters grid ve 1 milyon Euro ödül

Formula 1 yetkilileri, mevcut Sprint formatının yeterince heyecan barındırmadığının giderek daha fazla kabul görmesi üzerine yeni format arayışlarına girişti.

Editör Fırat Kocaman
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, squeezes Charles Leclerc, Ferrari SF-23, as they lead Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field away for the start of the Sprint race

Sprint yarış haftası olmasına rağmen ABD Grand Prix’sindeki bilet satışlarının artmaması, Formula 1 kamuoyunda bazı yeniliklerin gerektiği tartışmalarını başlattı.

Formula 1 yönetimi, Sprint haftalarını uzun vadede şampiyonada barındırmaya kararlı olsa da, söylentiler daha büyük değişimlerin tartışılmaya başlandığını gösteriyor.

Sprint formatının gelecek sezon gibi erken bir tarihte değiştirilmesi beklenmiyor. Ancak Motorsport.com muhabirlerinin ulaştığı bilgilere göre, Formula 1 padokunda heyecanı arttırmak için yeni öneriler tartışılmaya başlandı.

Söylentiler, F1 yönetiminin Sprint formatındaki ufak değişikliklerden ziyade daha radikal değişiklikler yapmaktan çekinmeyeceği yönünde. Padokta dolaşan söylentilere göre birkaç radikal değişikliğin şimdiden masaya yatırıldığı düşünülüyor.

Bu radikal değişiklikler arasında, Cumartesi günleri yapılan Sprint yarışının tamamen bağımsız bir şampiyonaya dönüşmesi de bulunuyor.

Değişiklik ile birlikte, pilotların Sprint yarışlarını daha ciddiye alması amaçlanıyor gibi gözüküyor. Ayrıca sponsorların desteğiyle sunulacak 1 milyon Euro gibi rakamlara ulaşan para ödülleri ile birlikte pilotlar ve takımlar formata ikna edilmeye çalışılacak.

Ayrıca böyle bir Sprint formatında test grid sıralamasının uygulanması ihtimallerden sadece birisi.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, gridde

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, gridde

Geçtiğimiz hafta Amerika Grand Prix’si haftasında Red Bull takım patronu Christian Horner, Sprint formatının yeterince iyi olmadığını söyleyerek format hakkında tartışmaları başlatmıştı. 

Horner, Sprint formatı üzerinden F1 yönetimini şu sözlerle eleştirdi: “Bence bu Sprint formatına biraz daha heyecan katmalısınız. İsterseniz ilk 10 pilotu tersten sıralayın, isterseniz başka bir şey deneyin. Veya pilotların gerçekten uğraşmasına değecek kadar puan verin.”

Ancak diğer takım patronları Sprint yarışı için böylesine köklü bir değişikliğe hazır olmadıklarını gösterdiler.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Ters grid uygulaması konusunda Mercedes takım patronu Toto Wolff, Motorsport.com muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Böyle bir uygulamanın Formula 1’in ruhuna aykırı olduğunu düşünen Toto Wolff, şunları söyledi: “Yarışlar konusunda oldukça tutucu biriyim.”

“Böyle saçma bir uygulamanın başlaması yerine hiç sprint yarışı yapılmamasını tercih ederim. Formula 1’in eğlence kültürünü yönlendirmesi gerekirken, eğlence kültürünün Formula 1’i yönlendirdiği çocukça çözümler peşindeyiz.”

“Cumartesi günkü Sprint yarışı odağında yapay bir mücadele yaratmak benim tercih edeceğim bir çözüm değil. Domenicali ile birlikte, tüm takımlar olarak daha iyi bir çözüm düşünülebilir.”

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