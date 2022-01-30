Formula 1'e yeni VAR sistemi mi getirilecek?

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Yarış direktörü Michael Masi, 2021 sezon finalini yönetme şekli ve aldığı kararlar nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Masi, sadece iki şampiyona lideri arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermesi ve güvenlik aracı sırasında yarışı yönetme şekli nedeniyle görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

FIA ve Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından, yarışların nasıl yönetilmesi ve denetlenmesi gerektiğiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın bulguları ise 18 Mart günü açıklanacak.

Ancak sonuçlar duyurulana kadar, bulguların ne olacağı ve hangi yeni yöntemlerin uygulanacağı konusundaki spekülasyonlar devam ediyor.

Kesin görülen yeniliklerden biri ise, sadece bir kişiyi başa getirmek yerine, yarış direktörünün tüm sorumluluklarının birden fazla kişiye dağıtılması.

Motorsport-Magazin'in haberine göre, yeni yapılanmada, yarış hafta sonlarında yarış kontrole destek olması için futboldaki gibi bir video yardım merkezi kurulacak.

Raporda şunlar yer alıyor: "Yarış yönetimi iki boyutta büyüyebilir. Şimdiye kadar yarış kontrol sadece doğrudan pist üzerinde çalıştı."

"Takımların ise fabrikalarında sanal garajları var."

"Yarış pistindeki data gerçek zamanlı olarak onlara aktarılıyor. Sanal garajlardaki uzmanlar, fabrikadan takımlarına destek oluyorlar."

"Artık benzer bir sistem FIA'da da uygulanabilir."

"Pistteki yarış direktörü gerçek zamanlı olarak önemli işlerle ilgilenirken, arka plandaki bir ekip, çeşitli senaryoları inceleyebilir ve acil bir durumda müdahale edebilir. Futboldaki VAR sistemi gibi."

"Takımların radyo mesajları da oraya iletilebilir."

"Artık takım patronlarının yarış direktörünün kararlarına müdahale ettiği Abu Dhabi'deki gibi bir radyo kaosu olmayacak."

Padokdakiler de genel olarak takımlar ve FIA arasındaki mesajların yayınlanmasının durdurulmasını destekliyor.

Bahsedilen 'arka plan ekibi', takımların doğrudan yarış direktörünün kararlarını etkilememesi için bir tampon bölge oluşturmaya yardımcı olacak.