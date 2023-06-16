Formula 1'deki son sidepod trendinin arkasındaki mini eteğin faydaları

Havanın sidepod'un üst kısmındaki davranışındaki değişiklik oranı oldukça az görünebilir, bu nedenle takımlar uzun süredir otomobilin bu bölgesinden elde edilen performans kazancının önemini küçümsemekteydi.

Ancak McLaren takım patronu Andrea Stella'nın açıkladığı gibi, değişen sidepodlardan elde edilen gerçek kazançlar, sadece bu bölgede olanlardan ziyade, sidepodların şeklinin otomobilin geri kalanıyla nasıl etkileşime girdiğiyle çok daha fazla ilgilidir.

Stella, aşağı yönlü rotaya gitmenin en büyük avantajının, önceki zemin etkisi döneminde eteklerin sağladığı faydanın daha az güçlendirilmiş bir versiyonunu üretmek için zeminin şekillendirilmesi yoluyla fırsatlar sunduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'un bu yaklaşımın en büyük avantajının ne olduğunu sorması üzerine Stella, "Buna basit bir şekilde aşağı yönlü akış demez, geniş sidepodlar derdim. Bence bu aslında zeminle çok iyi etkileşime giren ana konsept. Çünkü sidepodlar basit bir ifadeyle, biraz mini etek gibi davranıyor."

"Aerodinamik olarak bu geniş sidepodlar zemindeki emişe yardımcı oluyor. Zemindeki emiş gücünü ve araç üzerindeki yükü en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız bu konseptten vazgeçemezsiniz. Ve herkesin bu yönde birleştiği açık." dedi.

Stella'nın atıfta bulunduğu daha geniş sidepodlar, tıpkı önceki kurallarda deflektörlerin yaptığı gibi, ön tekerleklerin yarattığı türbülansla başa çıkmanın bir yolu olarak görülebilir. Ancak bu tasarım, hava akışını 'gövdeden uzaklaştırmak' kadar tasarım özgürlüğüne sahip değil.

Bu, sidepod'un yüzeyinde ilerleyerek zemin kenarına yardımcı olur ve arka tekerlek izi üzerinde etki yaratarak difüzör üzerindeki etkisini azaltır.

Bu çözüm elbette 1980'lerde otomobillerde görülen bazı ekstrem çözümler kadar etkili değil ancak takımlar arasındaki farkların bu kadar az olduğu günümüzde, F1'de bulabileceğiniz her türlü kazanç önemlidir.

Ferrari SF-23 karşılaştırması İspanya GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, rüzgâr tünelinde aşağı yönlü sidepod üstünden gelen performans artışının açıkça görüldüğünü fark etti ve bu nedenle yaklaşım değişikliğine gitti.

F1'in bütçe sınırı ortamı, her takımın elinde sınırlı miktarda kaynak olduğu anlamına gelir, bu nedenle başka bir çözümün fayda sağlayabileceği eşiği geçmek zaman alır.

Ferrari'den Jock Clear, "Biz kimseyi kopyalamıyoruz, sadece onların ne yaptığına bakıyoruz, tünelimize geri dönüyoruz ve bunun işe yarayıp yaramadığını anlamaya çalışıyoruz."

"Şimdi, bu çözüm araçta göründü, çünkü işe yarıyor. Nihayetinde biz sadece bilimi takip ediyoruz. Aerodinamikle ilgili en güzel şey, bu sporla ilgili en güzel şey ve benim durumumda 30 yıldır bunu yapmamızın nedeni, her günün farklı olması, her yılın farklı olması, her aracın farklı olması. Ve hâlâ öğreniyoruz. Sorunları çözmenin milyonlarca yolu var. Ve hiçbir zaman hepsini kapsayamayacaksınız." dedi.

Mercedes için olduğu gibi Ferrari için de aşağı doğru rampa yönünde ilerlemek, yeni bir başlangıçla kıyaslandığında bazı tasarım ödünleri vererek gerçekleşti.

Örneğin, hava girişinin şekli ve konumu korunurken, kaldırılan küvet tarzı çözümleri zaten geniş gövdeli olduğu göz önüne alındığında Ferrari, sidepodlar ve zemin ara yüzünün birbiriyle bağlantılı olarak çalışmasını sağlamak için daha az iş yapmak zorunda kaldı.

Ancak bu, optimizasyonların bunlarla sınırlı kalacağı manasına gelmiyor, çünkü Red Bull, Alpine, AlphaTauri ve Aston Martin gibilerinin fikre yönelik agresif çözümleri, burada daha fazla performansın olduğunu gösteriyor.

Aston Martin ve Williams gibi geçen sezon konsept değiştirme kararı alan takımların bu sezon yeni düzeni daha da geliştirmek için yapısal değişiklikler yaptığı da açık.

Ferrari muhtemelen gelecek sezon bunu yapacak ama şimdilik aerodinamik performansı iyileştirmenin bir yolunu buldu. Ferrari'de hava girişinin altında daha derin bir alt kesik bulunuyor ve bu da SIS'i (Yan Darbe Yapısı) örtmek için artık daha büyük bir kabarcığa ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Bu arada, giden çözümde küveti oluşturan çökük yapı, yeni güncellemeyle daha çok bir oluğa dönüştürüldü. Burası hava akışını aşağı yönde ilerletmeye yardımcı oluyor. Bununla birlikte, Ferrari'nin burada karoseri genişletmekte yetersiz kaldığını ve hâlâ, daha önce uyguladığı küvet felsefesini yani iç akışı genel olarak takip ettiğini belirtmek gerekir.

Ferrari SF-23 Detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Genel olarak bu durum, rakiplerinin çoğunun benimsediği raf benzeri motor kapağı çözümüne geçme konusundaki isteksizliğine ve arka soğutma çıkışını en aza indirmek için SF-23'ün arkasında tercih edilen daha konik bir gövde düzenine bağlı görünüyor.

Bununla birlikte, yapılan güncelleme performansın ve otomobilin genel sürülebilirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olan ilk adım gibi görünüyor.

Clear, "Bu, aero ekibimizin bu aracı sahip olduğumuz şasi ve bu aracın DNA'sı etrafında çalıştırmasını sağlamak için yaptığı bir güncellemedir. Ve bu, bu yolda atılan ilk adım oldu."

"Bu, yarım saniye ya da saniyenin onda yedisi kadar bir fark yaratmadı, bu en iyi ihtimalle 0.2 - 0.3 sn fark yarattı. Ancak olumlu olan şey, Barselona'da 0.2 sn'lik fark olması. Barselona bir aracın zayıflığını gerçekten ortaya çıkaran bir pist. Barselona'ya gelip saklanamazsınız." dedi.