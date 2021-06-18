Formula 1'deki esnek kanat tartışmaları, Fransa GP ile sona erecek

Son birkaç yarıştır devam eden esnek kanat tartışmaları, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa GP itibariyle en azından bir dönem sona erecek. FIA, daha önceki yarışlarda uygulanmakta olan yük ve çekme testlerinin yerine daha kapsamlı ve sert testler uygulamaya başladı.

Takımlara, bu hafta sonu başlayacak testlere hazırlanmaları için bir ay zaman verildi. Bu süreçte tasarımcılar, kanatların esnemesine ve aynı zamanda rotasyonuna sınırlama getirecek düzenlemeler yaptılar.

Yeni düzenlemeler, arkaya doğru iki 750N yük uygulandığında karoserin merkez düzleme dik bir eksen etrafında bir dereceden fazla dönemeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca, aşağı yönde iki 1000N yük uygulandığında karoser, merkez düzleme dik bir eksen etrafında bir dereceden fazla dönemez.

Ferrari SF21 rear wing qualification and race, Azerbaijan Grand Prix Photo by: Giorgio Piola

Fransa GP hafta sonunda uygulanması planlanan yeni testlere rağmen FIA, Azerbaycan GP'de araç üstü kameralardan arka kanatlara koyduğu işaret etiketlerini takip ederek esnemelere bakmaya başladı.

Bu kapsamda arka kanatlara referans olması için 10 mm'lik çok sayıda işaret etiketi koyuldu ve yüksek çözünürlüklü araç üstü kamerasından neler yaşandığına bakıldı.

Takımların kendileri birkaç senedir kanatlarının ne kadar esnediğini görebilmek için bu yöntemi uyguluyorlardı. Bakü'de FIA'ya paralel olarak Red Bull da kendi testini uyguladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımlar bu konuda harekete geçmek için zaten Fransa GP'yi beklemediler. Özellikle esneme konusunda ilk sırada yer alan Red Bull, Azerbaycan GP'ye yeni bir arka kanat tasarımıyla geldi. Buna benzer bir kanadı geçen sene Belçika'da kullanmışlardı.

Yenilenen bu arka kanat ile beraber, kanat kenar plakasında yer alan birçok parça da kaldırıldı ve takım Azerbaycan'da çok daha basit bir kanatla yarıştı.

Tabii ki bunda, takımın kanadın kenar bölümlerini düzlükte sürüklenmeyi azaltacak şekilde düşük yere basma gücüne göre ayarlamasının da etkisi vardı. Ancak yine de bu tür detayların bir kez daha kaldırıldığını görmek ilginçti.