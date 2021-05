Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

Neyse ki Formula 1'in prestiji ve statüsü, her sene Dünya'daki en zengin insanların ilgisini çekiyor. Biz de sizin için spordaki en zengin birkaç insanı derledik.

İlk olarak, Red Bull Racing araçlarının arka kanadında bulunan Claro çıkartmasına bakalım. Claro, Forbes 2000 Global Telecom'un (Forbes dergisi tarafından dünyanın en iyi 2.000 halka açık şirketinin yıllık sıralaması) içinde bulunuyor. Claro, aynı zamanda bir telekomünikasyon şirketi olan America Movil'in Kuzey Amerika'da bulunan parçası ve merkezleri Mexico City'de bulunuyor.

Claro'nun rapor edilen yıllık geliri, 50 milyar dolar civarında. Claro'nun başkanı, Carlos Slim Helu'nun kendi varlığının ise 62.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Forbes'a göre, bu yazı yazılırken, Helu, Dünya'nın en zengin 16. adamı konumunda.

Helu ve oğlu Carlos Slim Domit, Sergio Perez'in bütün kariyeri boyunca onun arkasındaki finansal destek oldular. Slim ailesi, Perez'i, Amerika'daki ilk karting yarışlarından Formula 1'e kadar desteklemiş. Perez'in Red Bull'a geçmesiyle beraber bu logoyu Red Bull aracında görmeye başladık.

Listemizdeki diğer isim Red Bull takımının neredeyse %50'sinin sahibi olan Dietrich Mateschitz. Forbes'un listesinde ise 56. sırada olan Mateschitz'in tahmin edilen öz varlığı 26.9 milyar dolar.

Bu örnekler ve rakamlar baş döndürücü gelebilir ancak bu rakamlar, Formula 1 Dünya'sının dönmesi için gereken parayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Carlos Slim Domit on the Monaco starting grid

Az önce bahsedildiği gibi, Red Bull takımının kurucu ortağı Dietrich Mateschitz, Formula 1'in en zengin takım sahibi. Mateschitz, AlphaTauri ve Red Bull Racing takımlarının sahibi ve Red Bull enerji içeceği markasının da kurucu ortağı. Kendisi Red Bull'un %49'una sahip ve şirketin genel müdürü.

76 yaşındaki Avusturyalı, Formula 1'i çok seviyor bundan ötürü zamanında bir değil, iki takım almıştı. Mateschitz, o dönemki adıyla Jaguar ve Minardi, şimdiki adıyla ise Red Bull ve AlphaTauri'yi satın almıştı.

Mateschitz'in hikayesi şöyle: Kendisi Tayland'da diş macunu pazarlarken, uçuş sersemliğine (jetlag) iyi gelen ''Krating Daeng'' adında bir enerji içeceği keşfediyor. Mateschitz, bu içeceğin bulucusu Chaleo Yoovidhya ile iletişime geçmesinin ardından ikili iş birliği yapıyor. Sonrasında ikili bu Taylandlı enerji içeceğini ''batılaştırarak'' 1987 yılında Red Bull adında bir enerji içeceği yaratıyorlar. Bu şirket de kısa zamanda alanında lider bir marka oluyor.

Red Bull'un motor sporlarıyla ilk bağlantısı Gerhard Berger'e sponsor olduklarında gerçekleşmişti. Sonrasında ise Sauber F1 takımının %60'ını aldılar. Fakat Mateschitz ve Sauber yönetimi arasında çıkan tartışmaların ardından bu ilişki sona erdi. Tartışmaların sebebi ise, Sauber yönetiminin Enrique Bernoldi yerine Kimi Raikkonen ile anlaşmasıydı.

Mateschitz, bu ayrılıktan birkaç sene sonra, 2004 yılının Kasım ayında, Jaguar Racing takımını Ford'dan sadece 1 dolara satın aldı. Mateschitz bununla yetinmedi ve 1 sene sonra Minardi takımını Paul Stoddart'dan satın alarak, takımın ismini Scuderia Toro Rosso olarak değiştirdi ki bu İtalyanca da Red Bull demek.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull at the F1 Paddock gates

Photo by: Sutton Images