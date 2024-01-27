Formula 1'deki artan cadde yarışları karşısındaki endişeler haklı mı?

F1'in İspanya GP'sinin uzun süredir ev sahibi olan Barselona'dan taşınacağını duyurmasının ardından sosyal medyada "Başka bir cadde pisti olmasın" şeklinde tepkiler öne çıktı.

Barselona'nın geleceği belirsizliğini korurken, 2026'dan itibaren İspanya GP Madrid'de, Barajas havaalanına yakın IFEMA fuar alanında bulunan ve Katalan muadiline göre şehir merkezine çok daha yakın olan yeni bir yarı cadde pistine taşınacak.

Yüksek hızlı virajların yanı sıra daha tipik bir dur-kalk sokak düzenini de içeren bazı amaca yönelik bölümler içeren virajlı pist haritası; daha geleneksel, kalıcı pistlerden daha az çağrışım yapan şehir pistlerine yöneldiğini düşünen hoşnutsuz F1 taraftarlarını ikna etme konusunda çok az destek oldu.

Son yıllarda Bakü, Cidde ve Las Vegas gibi birçok cadde pisti takvime katıldı. Bir de kent içi ya da park alanı pistleri var. Bu tür pistler, teknik olarak cadde pistleri olmamakla birlikte, pist tasarımcılarının sıkışık çevre tarafından kısıtlandığı yoğun metropol alanlarında yer alırlar.

Miami bunlardan biri ve Madrid de öyle olacak.

Bazıları hakkında tartışabilirsiniz, ancak bu yılın takvimine bakıldığında, 24 pistten yedisi bir tür cadde pisti olarak sınıflandırılabilir: Cidde, Melbourne, Miami, Monako, Bakü, Singapur ve Las Vegas.

Bunların hepsi Liberty Media'nın canlı "hedef" şehirlere yönelme stratejisine uyuyor, taraftarların toplu taşıma ve mevcut altyapıyı kullanarak pistlere erişimini kolaylaştırıyor ve aynı zamanda takımlara ve sponsorlara daha cazip ağırlama seçenekleri sunuyor.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Geriye kalan 17 kalıcı pistle birlikte, taraftarların cadde pistlerine karşı tepkisi bu aşamada biraz abartılmış gibi görünüyor. Ancak bu, dengenin nerede olması gerektiğini gösteren bir barometre olarak görülebilir.

Cadde pistleri ve 90 derecelik dar virajlardan oluşan yapıları, ne taraftarların ne de sürücülerin hayal gücüne Eau Rouge, Stowe veya 130R kadar hitap etmiyor ve ayrıca bu dönemin son derece etkileyici makinelerinin en iyisini ortaya çıkarmıyor.

F1'in nihayetinde başarılı olan Las Vegas yarışında başardıkları, olaylara daha saf bir şekilde bakan sadelik yanlısı insanları etkilemedi ve muhtemelen hiçbir zaman da etkilemeyecek. Diğer taraftan Liberty Media'nın Super Bowl benzeri 24 etkinlik düzenlemeye yönelik açık sözlü arzusu muhtemelen Monza, Spa ve Suzuka'nın eninde sonunda Milano, Brüksel veya Osaka gibilerine yol açmak zorunda kalacağı yönündeki endişe duygusunu artırdı. Bu yerlerden sonuncusu, şimdiden gelecekte bir yarışa ev sahipliği yapmak için hevesli bir aday olarak ortaya çıktı.

Ancak durum pek de öyle görünmüyor.

Motorsport.com, F1'in iki tür yarışın birbiriyle rekabet etmesinden ziyade, kalıcı pistler ile cadde pistleri ve gelenek ile ticaret arasındaki hassas dengeyi koruma ihtiyacının son derece farkında olduğunu öğrendi.

Her ne kadar 'hedef şehir' terimi büyük metropollerdeki yarış merkezlerini çağrıştırsa da, taraftar erişimi ve tesisler standartlara uygun hale getirildiği sürece her yeni mekanın böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor.

Amsterdam'ın merkezinden biraz uzakta olmasına rağmen mükemmel toplu taşıma bağlantılarına sahip olan Zandvoort buna bir örnek. Zandvoort'un güney komşusu Spa-Francorchamps, zamanın gerisinde kaldıktan sonra son yıllarda oyununu büyük ölçüde hızlandırdı ve şimdi ulaşım seçenekleri hâlâ doğal olarak sınırlı olsa bile çok daha iyi taraftar tesisleri ve eğlence paketleri sunuyor.

Fotoğraf tarafından: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1. pozisyon, taraftarlar zaferi kutlamak için havayı turuncuya çevirirken kokpitinden el sallıyor

Monza, Liberty'nin takvimdeki yerini korumak ve aynı zamanda F1'in Net Zero 2030 hedefleri çerçevesinde sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmek amacıyla tarihi mekanın uzun süredir yetersiz olan altyapısını yenilemeye yakın.

F1, 21. yüzyıl grand prix'lerinin nasıl olması gerektiğine dair vizyonunu benimsemeleri için bu geleneksel, taraftarların gözdesi pistlerin organizatörleriyle birlikte çalışmaya istekli görünüyor. Bu, F1'in bu tür tarihi pistleri tamamen terk etmeyeceğine dair güven uyandırabilir.