Formula 1'de motor gelişimi donduruldu

Haberi dinle

Formula 1 takımları, geçen yılın başında mevcut F1 motorlarının gelişimini, 2022 yılının başından itibaren dondurmayı kabul etmişti.

Bu kararda Honda'nın spordan çekilmesi ve projeyi Red Bull'un devralması büyük rol oynadı. Çünkü Honda şu an Red Bull'a motor üretse de, artık gelişim çalışması yapılmıyor.

Motor dondurma kuralları kapsamında motor üreticileri, düne kadar gücü ve dayanıklılığı geliştirmek için çalışabiliyorlardı. Bugün itibariyle ise artık içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, egzoz sistemleri, motor yağı ve yakıt üzerinde gelişim çalışması yapamayacaklar.

FIA tarafından onaylanan bu sistemler, 2025 sonuna kadar donduruldu. 2026 yılında da zaten yeni motorlara geçiş yapılıyor.

Üreticiler, 1 Eylül'e kadar MGU-K, enerji deposu ve kontrol elektroniği ünitesini geliştirmeye devam edebilecekler. Bu tarihten itibaren performans güncellemesi yapılmasına izin verilmeyecek.

Sadece eğer dayanıklılık veya güvenlik sorunları varsa, FIA'nın kontrolünde, motorun ana özelliklerini değiştirmeden bazı değişiklikler yapılacak.

Alpine A521 engine cover outlet Fotoğraf: Alpine