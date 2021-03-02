Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testlerinden önce takımlar, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacakları yeni araçları tanıtmaya geçtiğimiz haftalarda başladılar.

Son iki haftalık süreç içerisinde McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo ve Red Bull'un lansmanları gerçekleştirilirken, beş takım önümüzdeki dört gün içerisinde yeni araçlarını tanıtacaklar.

Son yedi yılın dünya şampiyonu Mercedes, 2021 sezonunda kullanacağı W12'nin örtüsünü bugün kaldıracak.

Aracın renk düzeni, geçen yılki tasarıma oldukça benzeyecek ve sadece bazı küçük değişiklikler yapılacak.

Mercedes, 2021 aracının ilk görsellerini bugün TSI 13:30'da yayınlayacak ve daha sonra Lewis Hamilton, Toto Wolff ve Valtteri Bottas'ın atılımıyla canlı bir lansman gerçekleştirilecek. Bugünü saat 14:00'te buradan seyredebilirsiniz.

Mercedes lansmanından kısa bir süre sonra da Alpine F1 aracının örtüsü kaldırılacak.

Alpine'nin lansmanı TSI 18:00'de gerçekleştirilecek ve Esteban Ocon'un yanı sıra Davide Brivio, Laurent Mekies ve Marcin Budkowski de bu etkinlikte yer alacak.

Buradan seyredebilirsiniz.

Ayrıca Aston Martin yeni aracını yarın Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün de katılımıyla çarşamba günü tanıtacak.

Haas, yeni renk düzenini perşembe günü tanıtırken, Williams da cuma günü yeni FW43B aracı için özel bir lansman düzenleyecek.

Ferrari SF21'in örtüsü ise 10 Mart'ta, yani yaklaşık 1 hafta sonra kaldırılacak.