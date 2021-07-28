Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

FIA, Salı günü yaptığı açıklamada Red Bull'un Lewis Hamilton'ın Britanya GP'de Max Verstappen ile kazasında yeteri kadar sert ceza almadığı gerekçesiyle yapılan cezayı protesto ettiğini ve yeniden inceleme yapılması başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

F1'de ilk kez bir takım cezayı protesto etmiyor ancak daha önce hiç protestonun ardından cezada değişiklik oldu mu ya da cezanın şiddeti arttırıldı mı?

James Hunt, McLaren M23 Photo by: Sutton Images

FIA, temyizin ardından cezada değişiklik yaptı mı?

Geçmişte Formula 1 takımları birçok kez verilen cezayı protesto ederek karşı çıktılar. Genelde cezayı protesto eden taraf, cezayı alan değil ceza almayan takım oluyor.

En ünlü itirazlardan birisi 1976 sezonunda gelmişti. McLaren pilotu James Hunt ile Ferrari pilotu Niki Lauda şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı.

Araç genişliği ile ilgili yeni kurallar 1 Mayıs'ta hayata geçti ve araçların izin verilen genişlikleri azaltıldı.

2 Mayıs'ta gerçekleştirilen yarışı Hunt, Lauda'nın 30 sn'den fazla farkla önünde kazandı. Ancak Hunt, yarıştan sonra yapılan kontrollerde aracının 1.5 cm daha geniş olması nedeniyle diskalifiye edildi ve galibiyet Lauda'ya verildi.

McLaren, 1.5 cm'lik farkın önemsiz olduğunu ve bunun daha geniş arka lastiklerden kaynaklandığını savunarak karara itiraz etti. Yarıştan iki ay sonra temyiz süreci başarıyla sonuçlandı ve Hunt, İspanya GP'nin galibi olarak ilan edildi.

1999 Malezya GP'de de başka bir tartışmalı ceza olayı yaşandı. Olayda Ferrari başroldeydi.

Ferrari pilotları Michael Schumacher ve Eddie Irvine o yarışı ilk 2 sırada tamamlarken McLaren'dan Mika Hakkinen 3. olmuştu. O yarışın ardından, son yarış öncesinde şampiyona lideri Hakkinen ile en yakın rakibi arasındaki fark 4'e düştü.

Yarışın ardından hakemler, Ferrari araçlarının bargeboardlarında bir uygunsuzluk olduğunu belirlediler ve her iki pilotu birden yarıştan diskalifiye ettiler.

Michael Schumacher, Ferrari F399, leads Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 Mercedes. Photo by: Motorsport Images

Ferrari, bu cezayı temyize götürdü ve başarılı oldu. Diskalifiye kaldırıldı ve Ferrari yeniden 1. ve 2. ilan edildi. Ancak yine de Irvine, son yarışın ardından Hakkinen'in 2 puan gerisinde şampiyonluğu kaybetmiş oldu.

En son örneklerden birisi ise 2019 Kanada GP'de yaşandı. Sebastian Vettel, pist dışına çıkmasının ardından yarışa güvensiz bir şekilde döndüğü gerekçesiyle ceza aldı.

Vettel'e 5 sn ceza verilmesi, o dönemde Ferrari adına yarışan pilotun yarışı ilk sırada tamamlasa da Lewis Hamilton'ın gerisinde 2. sıraya düşmesine neden oldu. Ferrari ilk başta bu kararı temyize götürmek istedi ancak ardından bundan vazgeçti.

Son olarak temyiz olayı 2020'de yaşandı. 5 takım, Racing Point'i 2020 aracının 2019 Mercedes F1 aracına çok benzediği gerekçesiyle protesto etti. Sene başında aracın yarışmasına izin verilse de takımların şikayeti sonuç aldı ve Racing Point takımına 400.000 euro para cezası verilirken takımın 15 puanı silindi.

Bu cezanın yeterli olduğunu düşünmeyen Ferrari, Racing Point'in daha fazla ceza alması için kararı temyize götürmek istediğini duyurdu ancak ardından protestodan vazgeçti.

Benzer şekilde Racing Point de yanlış bir şey yapmadığı gerekçesiyle cezayı temyize götürme kararı almıştı ancak o da sporun iyiliği için bundan vazgeçtiğini duyurdu.

Racing Point'in cezasında illegal parça kullandığı için protesto fikri ortaya çıkmıştı ancak yarışlarda verilen cezalara karşı kararı temyize götürmek çok nadir oluyor. Ve ceza almayan takımın kararı temyize götürmesi daha da nadir görülen bir durum.

Peki FIA cezaları daha fazla sertleştirdi mi?

Bunun nadir de olsa örneği var. 1994 Brezilya GP'de Eddie Irvine'a verilen ceza arttırılmıştı.

O dönemde Jordan ile yarışan Irvine ve Jos Verstappen Eric Bernhard'a tur bindirmek için yaklaşırken Irvine sola doğru hamle yaptı ve Verstappen'i pist dışına itti.

Verstappen aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve ardından yeniden piste dönerek Irvine, Bernhard ve Martin Brundle'la temas yaşadı. Bu temasın üzerine 4 sürücü yarış dışı kaldı.

Irvine 10.000 dolar para cezası ve bir yarıştan men cezası aldı. Jordan bu karara itiraz etti ancak itirazın ardından men cezası 3 yarışa çıkarıldı.

Bu cezanın arttırılmasında, cezanın arttırılmasını isteyen takımlardan ziyade ceza alan takımın itirazı etkili oldu.