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Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek

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Formula 1'de İstiklal Marşımızı Murat Karahan Seslendirecek
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Intercity İstanbul Park’ta 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışının başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı’mızı dünyaca ünlü opera sanatçısı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan seslendirecek.

Pazar günü Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1’in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı’mızı tüm dünyada tanınan ve takdir gören opera sanatçımız Murat Karahan seslendirecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Murat Karahan, dünyanın farklı yerlerinde verdiği konserlerle alanında en iyiler arasında gösteriliyor.

Intercity İstanbul Park tarafından 9 yıllık aranın ardından tekrar Türkiye’ye getirilen, 15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışı öncesinde İstiklal Marşı’mızı, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan tüm dünyaya bir kez daha duyuracak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Formula 1 açılış seremonisinde İstiklal Marşı’nı seslendirecek olması ile ilgili şunları söyleri; “Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Formula 1’in, tekrardan güzel ülkemizde, İstanbul’umuzda gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun açılışında İstiklal Marşımızı seslendirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 için hazır olduklarını ifade ederek, “Kusursuz bir organizasyona imza atmak adına tüm hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Formula 1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu kapsamda da İstiklal Marşı’mızı, açılış seremonisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürümüz Murat Karahan’ın seslendirecek olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz” dedi.

13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

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