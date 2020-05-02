Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?
1994 San Marino GP, Formula 1'in en karanlık hafta sonu olması dışında aynı zamanda güvenlik tarihi açısından bir dönüm noktası oldu.
Imola, o şampiyonanın henüz 3. yarışıydı ve Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna'nın hayatlarını kaybettikleri kazalara kadar öncesinde de testlerde ve yarışlarda yüksek profilli kazalar gerçekleşmişti.
Tüm bu kazaların ardından pilotları koruma konusunda radikal değişiklikler geldi.
1994 Formula 1 sezonuna girerken, kurallarda büyük değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler sadece harcamaları düşürüp, araç kontrolünde pilotları öne çıkarmadı, aynı zamanda takımların elektronik kontrol sistemlerini kullanmalarının önüne geçilmeye çalışıldı.
Geçmiş birkaç seneyi, elektronikleri çok iyi kullanan Williams domine etmişti. Kazanılan şampiyonluklarda aktif süspansiyon büyük rol oynadı. Ancak ABS ve çekiş kontrol gibi diğer elektronik yardımlar da büyük önem kazanmaya başlamışlardı. Arka tekerleklerin yönlendirilmesi ve CVT şanzıman da o sene öncesinde test edildi ancak yarışa çıkmadı.
Tüm bu yardımcılar, 1994 sezonu için yasaklandı. Yasaklanan elektronik yardımların hem aerodinamik hem de mekanik açıdan aracın sürüşünde ciddi etkisi oldu.
Imola'da yaşanan iki ölümcül kazanın ardından sporun yönetim kurulu hızlı bir şekilde harekete geçti. İki yarış sonra, yani İspanya GP'de takımlar ön kanat kenarlarını değiştirmek zorunda kaldılar, difüzörün boyutunu düşürdüler. Bu sayede araçların yere basma gücü düşürülerek yavaşlatılmaya çalışıldı.
Ön kanat kenar plakası değişimi
Fotoğraf: Giorgi Piola
Son yıllarda kullanılan uzun etek şeklindeki kenar plakası tasarımı (soldaki çizim) yasaklandı ve daha sade kenar plakalarına geçildi.
Hava girişi detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sonraki yarışta, motor gücünü azaltmak için motora giden hava akışının kesilmesi hedeflendi ve bunun için hava girişi bölgesine kesikler eklendi.
Taban plakası
Fotoğraf: Giorgi Piola
Temmuz ayındaki Almanya GP'ye kadar birçok değişiklik daha yapıldı. Bunlardan en önemlisi, günümüzde de araçlarda yer alan taban plakaları. Tabanın altına yerleştirilen tahta plakalar, aracın sürüş yüksekliğinin kontrolünde yardımcı oluyor. Kurallarda, tabana eklenen plakanın yarış boyunca 1 mm'den fazla aşınamayacağı belirtildi.
Benetton B194 1994 underside plank view
Fotoğraf: Giorgi Piola
O seneyi takip edenler Michael Schumacher'in bir taban plakası aşınması yüzünden Belçika GP'den diskalifiye edildiğini hatırlarlar. Schumacher yarışı kazanmıştı ancak taban plakasının uç kısmının 1 mm'den fazla aşındığının anlaşılması üzerine galibiyeti kaybetti.
Arka kanat değişikliği
Fotoğraf: Giorgi Piola
Arka kanat boyutlarında da değişiklik yapıldı. Arka aks çizgisinin arkasında 150 mm'lik boş bir alan bırakıldı. Bunun üzerine arka kanatların uç kısımları kesilmiş oldu. Bu değişiklik gridde herkesin eleştirisine neden oldu ancak takımlar güvenlik için bunun gerekli olduğunu anladılar ve hızlı bir şekilde değişikliği yaptılar.
1995'te de güvenlik için değişiklikler devam etti. Kanatlara uygulanan güç testlerinin şiddeti arttırıldı, kokpit boyutları değiştirildi, motor kapasitesi 3.5 litreden 3 litreye düşürüldü.
Yan kaza testi detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Yük ve kaza testlerinde uygulanan güçler arttırılırken yeni bir kaza testi daha prosedürlere eklendi.
Alt plaka
Fotoğraf: Giorgi Piola
1994'te tabana plaka eklenmesi, 1983'ten bu yana tabandan üretilen yere basma gücünün ciddi ölçüde düşmesine neden oldu. 1985'te yine değişiklik yapıldı ve plakanın dış kısımları 25 mm daha genişletildi.
Kokpit ve şasi detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Pilotların kaza esnasında yaralanmalarını ve dışarıdan kendilerine bir şey gelmesini engellemek için kokpit boyutlarında ciddi değişiklik yapıldı. Monokok boyutu ön aks çizgisinden 15 mm daha ileriye kadar uzatıldı. Bu pilotların ayak bölgesinin daha iyi korunmasını sağladı. Kokpit kenarları daha yukarı kaldırıldı (400 mm'den 550 mm'ye çıkarıldı). Bu, yandan kazalarda pilotlarda daha iyi koruma sağladı.
1994-1995 önden kıyaslama
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ön kanat kenarlarının yüksekliğinde yapılan değişiklikler, araç yüksekliğinde düşüş ve arka kanadın alçaltılması aracın genel aerodinamisinin değişmesine neden oldu. Bu açıdan 1994 ve 1995 araçlarının görüntü itibariyle nasıl farklılaştığını görebilirsiniz.
Yan detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burada ise yeni kurallara göre aracın yeni boyutunu görüyorsunuz. Dingil mesafesi, güvenlik değişikliklerine paralel bir şekilde arttı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Giorgi Piola
Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?
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