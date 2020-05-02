Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?

Imola, o şampiyonanın henüz 3. yarışıydı ve Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna'nın hayatlarını kaybettikleri kazalara kadar öncesinde de testlerde ve yarışlarda yüksek profilli kazalar gerçekleşmişti.

Tüm bu kazaların ardından pilotları koruma konusunda radikal değişiklikler geldi.

1994 Formula 1 sezonuna girerken, kurallarda büyük değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler sadece harcamaları düşürüp, araç kontrolünde pilotları öne çıkarmadı, aynı zamanda takımların elektronik kontrol sistemlerini kullanmalarının önüne geçilmeye çalışıldı.

Geçmiş birkaç seneyi, elektronikleri çok iyi kullanan Williams domine etmişti. Kazanılan şampiyonluklarda aktif süspansiyon büyük rol oynadı. Ancak ABS ve çekiş kontrol gibi diğer elektronik yardımlar da büyük önem kazanmaya başlamışlardı. Arka tekerleklerin yönlendirilmesi ve CVT şanzıman da o sene öncesinde test edildi ancak yarışa çıkmadı.

Tüm bu yardımcılar, 1994 sezonu için yasaklandı. Yasaklanan elektronik yardımların hem aerodinamik hem de mekanik açıdan aracın sürüşünde ciddi etkisi oldu.

Imola'da yaşanan iki ölümcül kazanın ardından sporun yönetim kurulu hızlı bir şekilde harekete geçti. İki yarış sonra, yani İspanya GP'de takımlar ön kanat kenarlarını değiştirmek zorunda kaldılar, difüzörün boyutunu düşürdüler. Bu sayede araçların yere basma gücü düşürülerek yavaşlatılmaya çalışıldı.