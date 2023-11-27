Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor
Formula 1 pilotları, 2023 araçlarını son kez salı günü Abu Dabi'de gerçekleştirilecek testte kullanacaklar.
2023 Formula 1 sezonu, Pazar günkü Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından resmi olarak sona ermiş olabilir, ancak tamamlanması gereken bir gün daha var.
Sürücüler, Abu Dabi finalinden iki gün sonra yeniden Yas Marina'da piste çıkacaklar ve sezona son noktayı koyacaklar.
Test sadece bir gün sürecek ve her takım iki araçla çalışacak. Araçlarından birisinde ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış çaylak bir ismin çıkması gerekiyor. Diğer araçta ise tecrübeli isimler sürüş yapacak ve 2024 lastiklerini test edecek.
Red Bull'da Max Verstappen'in teste katılması beklenmezken, lastik testini Sergio Perez'in yürüteceği tahmin ediliyor. Sürüş yapacak çaylağın kim olacağı henüz doğrulanmadı.
Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sürüş yapması beklenmezken, George Russell lastik testini yürütecek.
Test TSi 08:00'de başlayıp, akşam 17:00'de sona erecek ve canlı yayınlanmayacak.
Olası test kadroları:
|Takım
|İlk araç
|İkinci araç
|Red Bull
|Perez (resmi değil)
|Açıklanmadı
|Mercedes
|Russell
|Vesti
|Ferrari
|Leclerc/Sainz (resmi değil)
|Shwartzman
|McLaren
|Açıklanmadı
|O'Ward
|Alpine
|Ocon (resmi değil)
|Doohan
|Williams
|Albon/Sargeant
|Colapinto/Sullivan
|Haas
|Fittipaldi
|Bearman
|AlphaTauri
|Tsunoda (resmi değil)
|Iwasa
|Aston Martin
|Stroll/Alonso (resmi değil)
|Drugovich
|Alfa Romeo
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
Son Haberler
2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!
2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor! 2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!
MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu
MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu
Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!
Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti! Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!
Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak
Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar