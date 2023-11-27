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Formula 1 Abu Dabi GP
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Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor

Formula 1 pilotları, 2023 araçlarını son kez salı günü Abu Dabi'de gerçekleştirilecek testte kullanacaklar.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren MCL60

2023 Formula 1 sezonu, Pazar günkü Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından resmi olarak sona ermiş olabilir, ancak tamamlanması gereken bir gün daha var.

Sürücüler, Abu Dabi finalinden iki gün sonra yeniden Yas Marina'da piste çıkacaklar ve sezona son noktayı koyacaklar.

Test sadece bir gün sürecek ve her takım iki araçla çalışacak. Araçlarından birisinde ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış çaylak bir ismin çıkması gerekiyor. Diğer araçta ise tecrübeli isimler sürüş yapacak ve 2024 lastiklerini test edecek.

Red Bull'da Max Verstappen'in teste katılması beklenmezken, lastik testini Sergio Perez'in yürüteceği tahmin ediliyor. Sürüş yapacak çaylağın kim olacağı henüz doğrulanmadı.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sürüş yapması beklenmezken, George Russell lastik testini yürütecek.

Test TSi 08:00'de başlayıp, akşam 17:00'de sona erecek ve canlı yayınlanmayacak.

Olası test kadroları:

Takım İlk araç İkinci araç
Red Bull Perez (resmi değil) Açıklanmadı
Mercedes Russell Vesti 
Ferrari Leclerc/Sainz (resmi değil) Shwartzman
McLaren Açıklanmadı O'Ward
Alpine Ocon (resmi değil) Doohan
Williams Albon/Sargeant Colapinto/Sullivan
Haas Fittipaldi Bearman
AlphaTauri Tsunoda (resmi değil) Iwasa
Aston Martin Stroll/Alonso (resmi değil) Drugovich
Alfa Romeo Açıklanmadı Açıklanmadı
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