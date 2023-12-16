Formula 1 zorunlu personel rotasyonunu tartışıyor

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımlar, FIA ve Formula 1 arasında, takım personelinin sezon boyunca çalışabileceği yarış sayısına olası bir sınırlama getirilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Böyle bir önlem, insanların yıl boyunca iş seyahatlerinde geçirdiği gün sayısını azaltacak ve personel üzerindeki baskıyı hafifletecek.

Allison, Performance Podcast'e verdiği demeçte, "Kış testlerini de hesaba katarsanız, sürekli seyahat eden insanlardan biri olduğunuzda, altı aydan fazla bir süreyi yollarda geçiriyorsunuz;. bu oldukça yorucu ve stresli."

"Takım fabrikasında çalışan ve yarışlar sırasında yarış ekibine sürekli destek sağlayan tüm insanlar da çok fazla baskı altında."

"Bu nedenle son zamanlarda bu sorunu tartışmaya başladık çünkü takım bütçeleri sınırlı ve örneğin, 'Çok fazla yarış olduğu için iş seyahatine çıkan personel sayısını iki katına çıkarmalı ve insanlara bazı yarışları kaçırma fırsatı vermeliyiz' diyemezsiniz."

"Ekonomik gerçekler nedeniyle bunu yapamazsınız, bu nedenle personel üzerindeki yükü azaltmak için bazı kurallar getirme olasılığı tartışılıyor."

"Örneğin, bir sezon 24 yarıştan oluşuyorsa, sürücüler hariç hiçbir personelin 24 yarışın tamamında yer almasına izin verilmeyecek. Bu sayı mesela 20 yarışla sınırlandırılabilir, ancak ben bunu rastgele belirledim."

"Bir personel daha önce tüm sezonu geçirmişse, artık yalnızca 20 yarışta çalışabilecek ve takımlar sezonun kalan dört yarışında personelin yokluğunu telafi etmek için alternatif bir yaklaşım bulmak zorunda kalacak. Bu ilginç bir meydan okuma ve herkesin bununla nasıl başa çıkacağını göreceğiz."

"Takım patronu Toto Wolff'un da böyle bir kuralı yerine getirmesi gerekecek. Aynı şey sürücülerle en yakın ilişkiye sahip olan yarış mühendisleri için de geçerli olacak - yıl boyunca dört Grand Prix'de sürücülerin kulaklıklarında başkalarının sesleri olacak."

"Ancak tüm bu zorluklarla doğru şekilde nasıl başa çıkacağımızı henüz belirlemedik." dedi.