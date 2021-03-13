Efsanevi F1 spikeri Murray Walker 97 yaşında vefat etti

Walker, 1976 ile 2001 arasında Birleşik Krallık’taki F1 yayınlarının baş yorumcusu olarak motor sporları ve daha geniş spor yayıncılığının efsanevi ismi haline geldi.

Britanya Yarış Pilotları Kulübü bu akşam yaptığı duyuruda, 97 yaşındaki Walker'ın vefat ettiği duyuruldu.

Yapılan ifade şöyle oldu: ’’BRDC’nin ortak üyesi Murray Walker’ın vefat ettiği haberini üzüntüyle bildiriyoruz.’’

‘’Bir arkadaş, gerçek bir motor sporları efsanesi, bir ulusun en sevdiği yorumcuydu ve bulaşıcı bir gülümsemeye sahipti. Murray çok özlenecek. Onun etkisi ve sesi motor sporlarında ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak.’’

‘’Murray’e, topluluğumuza kattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ailesine ve arkadaşlarına bu zorlu zamanlarda sevgimizi iletiyoruz.’’

‘’Huzurlar içinde uyu, arkadaşımız.’’