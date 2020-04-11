Formula 1 yönetimi, iptal olan yarışlara 200 milyon pound ödeyebilir

Liberty Media'nın sahip olduğu organizasyon, Avustralya'da yapılacak olan ilk yarış sırasında McLaren takımından bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması ile beraber iptal edilmişti.

Daha sonrasında yönetim, takvimi Haziran ortasına kadar değiştirdi. F1 yarışı yapmak için ödenen ortalama miktar, geçen sene 22.8 milyon pound olmuştu. Ancak - aralarında Bahreyn ve Azerbaycan'ın da olduğu - konum olarak uzak ülkelerin yaptığı ödeme %33 oranında daha fazla.

Bu da demek oluyor ki yarış organizatörlerine ödenmesi gereken para 181.9 milyon pound olurken, bilet satın almış kişilere yapılacak iade miktarı ise 24 milyon pound.

F1 CEO'su Chase Carey, yarışların ne zaman başladığını söylemedi ancak başlangıcın 'yaz aylarında bir zamanda' yapılacağını açıkladı.

Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Carey, yapılmayan yarışlardan 'promosyon hasılatı' alınmayacağını ve durumun tüm sene sürmesi durumunda şirketin borç alabileceğini belirtmişti.

Liberty Media bu konu hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

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