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Formula 1 yönetimi, F1TV üyeliklerine para iadesi yapmaya hazır!

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Formula 1 yönetimi, F1TV üyeliklerine para iadesi yapmaya hazır!
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 17:10

Formula 1 yönetimi, Avustralya Grand Prix ile beraber ertelenen veya iptal olan pek çok grand prix olması sebebiyle, F1TV'ye üye olan insanlara para iadesi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Şampiyona'nın organizatörleri, Avustralya Grand Prix'inin iptal edilmesine doğru ilerleyen olaylar silsilesi yüzünden büyük tepkilere maruz kalmıştı. Ancak bu açıklamadan sonra yönetim, taraftarlara olan sorumluluklarını yerine getiremediği için bunun telafisini yapacağını söyledi:

"2020 şampiyonası için yapılan değişiklikler nedeniyle, size F1TV üyelikleri hakkında birkaç değişiklikten bahsedeceğiz. 'Yarışların canlı anlatımı yapılmayacağı için, sizlere geçen ay için satın aldığınız üyeliği geri ödemek istiyoruz' şeklindeki pek çok e-posta ve mesaj F1TV üyelerine gönderildi. Ancak bu geri ödeme otomatik olarak yapılmayacak. "

 

Bu iadenin yapılmasını isteyen tüm kullanıcılar verilerini F1TV'ye, 31 Mart tarihi öncesinde göndermek zorunda. Avustralya yarışı ile beraber Bahreyn ve Vietnam yarışları da önceden belirlenen tarihlerde yapılamayacak ve bununla beraber İspanya ve Hollanda Grand Prix'lerinin de ertelenme veya iptali söz konusu. Bu durum göz önüne alındığında bu para iadesi, Formula 1'in yapacağı tek para iadesi olmayacak gibi duruyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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