Formula 1 yönetimi, değişime desteğinden ötürü Hamilton'a teşekkür etti

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Hamilton, Amerika'da geçen hafta George Floyd'un öldürülmesi ile başlayan ırkçılık karşıtı eylemlere büyük bir destek vermişti.

F1 tarihindeki tek siyahi sürücü olan Hamilton, bir endüstri olarak F1'in Black Lives Matter (Siyahi Yaşamları Önemlidir) hareketi konusunda sessiz kalmasına dikkat çekti ve spordaki çeşitlilik sorununun altını çizdi.

F1 ise ırkçılığa karşı mücadeleye verdiği desteği açıkladı ve bu durumu "hiçbir sporun veya hiçbir toplumun dayanıklı olmadığı" olarak tanımladı. Aynı zamanda Hamilton'ın griddeki iş arkadaşları da ırk adaletsizliğine karşı dikkat çeken sosyal medya mesajları yayınladılar.

2020 FIA eKonferansında konuşan F1 strateji ve iş gelişimi direktörü Yath Gangakumaran, an itibariyle sporun, dahil etme ve çeşitlilik hakkında birkaç hafta içerisinde yapacağı büyük açıklamalar olduğunu söyledi ve Hamilton'ın konuya verdiği desteği övdü.

Gangakumaran şunları söyledi: "Bence milyonlarca insan tarafından takip edilen bir şirket veya bir insan, kendi alanlarında bulunan eksikliklere dikkat çekme konusunda farklı görevlere sahip."

"Bana göre Lewis'in yaptığı şey, Formula 1'de görmek istediğimiz değişiklikleri hızlandırdı. Birkaç hafta içerisinde, durum ile ilgili ne yapmak istediğimiz konusunda daha çok bilgi sahibi olacaksınız."

"Bence spordaki yıldızların, sporun onlara koyduğu zorundalık içerisinde hareket ettiği günler sona erdi. [Marcus] Rashford'ın son birkaç günde ne yaptığını gördünüz, İngiltere örneğinden ilerlersek aynı şekilde Raheem Sterling'in de etnik azınlıkların sportif alanda daha çok yer etmesi için neler yaptığını gördük, ve buna Lewis de dahil."

"Bana göre bu akım bu şekilde devam edecek. Eninde sonunda eğer tarihin doğru tarafında olmak istiyorsanız, o akımın da doğru tarafında olmanız ve bir organizasyon olarak ne yaptığınız konusunda bir amacınızın olması çok önemli."

Ocak 2017'de Liberty Media tarafından satın alınan F1, yarışmak dışında daha toplumsal amaçlar da elde etti. Spor, çevresel olarak sürdürülebilirliğini artırmak üzerinde çalışıyor ve ellerinde olan en üst teknolojiyi COVID-19 pandemisi ile mücadeleye yardım etmek amacıyla kullanıyor.

Gangakumaran, F1'in ana amacının taraftarlarını eğlendirmek olmasının yanında, kuruluşun geleceğe ilerlerken daha büyük bir amaca hizmet etmesi gerektiğinin de farkında olması gerektiğini belirtti.

"İnancıma göre eğer ilk prensiplerimize geri dönersek, F1'in tek amacı taraftarları eğlendirmek, bu yüzden yaptığımız her şeyde bunun önde ve merkezde olduğundan emin olmalıyız."

"Son birkaç senede, ve özellikle an itibariyle içerisinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde, görmekten hoşlandığımız şey ise toplumsal bir amaç edinmeye başlamamız oldu."

"F1'in, sürdürülebilirlik ile beraber çeşitliliği ve yarıştığımız dünyayı gözden geçirmesi dışında bir örnek vermem gerekirse, içerisinde inanılmaz bir teknoloji var ve mükemmel mühendisler ve biliminsanları bizimle beraber çalışıyorlar."

"Eğer bu teknolojinin bir kısmını, yaşanan büyük insani krizlere yansıtabilirsek, umuyorum ki şu anda dünyada yaşanılan diğer toplumsal olaylar karşısında da pozitif bir etki bırakabiliriz."