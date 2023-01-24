Formula 1 yönetimi, Ben Sulayem'in "kabul edilemez" açıklamalarına tepki gösterdi!
Formula 1 yönetimi, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in spora 20 milyar dolar değer biçilmesinin "şişirilmiş" olduğu yönündeki yorumlarına tepki gösterdi
Ben Sulayem Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F1'in değeri konusunda abartılı rakamlar ortaya atılmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.
Bloomberg'in iddiasına göre Suudi Arabistan Varlık Fonu, F1 için 20 milyon dolarlık bir teklif sundu ancak Liberty Media, bu teklifi kabul etmedi.
Ben Sulayem, bu tür rakamlar ortaya atılmasının sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi ve sosyal medyadan şöyle dedi: "Motor sporlarının koruyucusu ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak FIA, Formula 1'e 20 milyar dolarlık şişirilmiş fiyat etiketleri konulması konusunda temkinli davranıyor."
"Potansiyel bir alıcının sağduyulu davranmasını, sporun yararını göz önünde bulundurmasını ve sadece çok parayla değil, net ve sürdürülebilir bir planla gelmesini tavsiye ediyoruz."
"Yarışlara ev sahipliği yapma ücretindeki artışın ve diğer ticari maliyetlerin, gelecekte organizatörler üzerindeki etkisinin ne olacağını ve bunun taraftarlar üzerinde yaratabileceği olumsuzlukları dikkat almak bizim görevimiz."
Ancak Ben Sulayem'in yorumları Liberty Media'nın hoşuna gitmedi ve bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiler.
Salı günü F1'in hukuk departmanı tarafından Ben Sulayem'e gönderilen ve takımlara da dağıtılan bir mektupta, bu açıklamayla F1'in ticari bölgesine "müdahale" edildiğini dile getirildi.
Eski FIA Başkanı Max Mosley'nin 2000 yılında F1'in haklarını 100 yıldan fazla bir süre için kiralama konusunda yaptığı orijinal anlaşmadan ötürü FIA, herhangi bir ticari konuya karışamıyor ve sadece düzenleyici olarak hareket edebiliyor.
F1'in mektubunda Ben Sulayem'in sporun değeri hakkında yaptığı yorumlarla, "haddini aştığı" savunuldu.
Mektupta şöyle denildi: "FIA, bu hakların mülkiyetine, yönetimine ve/veya kullanımına zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına dair kesin bir taahhütte bulunmuştur."
"FIA Başkanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bu yorumların, bu hakları kabul edilemez şekilde etkilediğini düşünüyoruz."
Mektupta, yorumların F1 hissedarlarına ve yatırımcılarına herhangi bir zarar verdiğinin tespit edilmesi halinde, bundan FIA'nın sorumlu olabileceğinin belirtilmesi, F1'in konuyu ne kadar ciddiye aldığını gözler önüne seriyor.
F1 bununla ilgili resmi bir basın açıklaması yapmazken, konu hakkında açıklama yapması için FIA ile temasa geçildi. Fakat şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
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