Formula 1 yönetimi "bazı yarışları" seyircili yapmayı düşünüyor

Formula 1 yönetimi, nihai 2020 takvimini bugün itibariyle yayınladı ve takvimde toplamda 17 yarış yer aldı.

Şimdiye kadar yapılan altı yarışın altısı da seyircisiz şekilde gerçekleşti ve etkinliğe sınırlı sayıda personel alındı.

Rusya ve Portimao, seyircili şekilde yarış yapmayı düşünen pistlerden bazıları.

Diğer yarışlarla ilgili durumun nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca 2011'den sonra takvime dönen Türkiye GP'nin durumu da şu noktada belirsiz.

Fakat F1 yönetimi, yerel organizatörlerle görüşme halinde ve bazı yarışların seyircili yapılması planlanıyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Revize edilen 2020 sezonundaki bazı yarışların, sınırlı sayıda taraftara açık olacağını teyit edebiliriz. Ayrıntıları netleştirmek için organizatörlerle birlikte çalışıyoruz."

"Mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın -yarışlara- güvenli şekilde dönmesini istesek de, önceliğimiz Formula 1 topluluğunun ve ziyaret ettiğimiz toplulukların güvenliği. Taraftarların katılımını da bu çerçevede ele alıyoruz."

Ayrıca F1, organizatörler ve yerel makamlarla görüşme halinde olduğunu da doğruladı.