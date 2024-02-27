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Formula 1

Formula 1, yeniden Hindistan'a gitmek istiyor olabilir

Son çıkan haberlere göre Formula 1, sporun küresel erişimini artırmaya devam etmesi nedeniyle Hindistan'a geri dönmekle ilgileniyor olabilir.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 leads at the start of the race

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 leads at the start of the race

Sutton Images

Hindistan GP 2011 ve 2013 yılları arasında Delhi yakınlarındaki Buddh pistinde Formula 1 takviminde yer almıştı ancak bir vergi anlaşmazlığı nedeniyle takvimdeki yerini kaybetti.

Hükümet yetkilileri Hindistan GP için ekstra vergi koymaya karar verince lojistik, mali ve bürokratik sorunlar yarışın takvimden düşmesine neden oldu.

Motorsportweek'in haberine göre FOM, yakın gelecekte Hindistan'a dönmeye istekli.

Bu durum FOM'un F1 takvimindeki yarış sayısını artırarak dünyanın dört bir yanındaki ilgili bölgelerden kâr elde etme hedefiyle örtüşüyor.

Foreign Affairs Eylül 2023'te Hindistan'ı dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olarak listeledi ve ülke yaklaşık 1.43 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bıraktı.

Hindistan'ın ekonomik durumu ve nüfusu, FOM için kesinlikle ilgi çekici bir olasılık olacaktır ve MotoGP'nin Buddh pistindeki ilk Hindistan GP'si bölgedeki dünya motor sporlarına olan ilginin yeniden canlanmasına hizmet etti.

Yine de Hindistan Grand Prix'si planlarını sağlamlaştırmak isteyen FOM'un önünde bazı engeller var.

2024 F1 takvimi rekor düzeyde 24 yarıştan oluşuyor ve mevcut Concorde anlaşması, bir yıllık takvimi en fazla 25 yarışla sınırlıyor.

Chicago, Türkiye ve Güney Afrika'daki yarışlara olan ilginin artması ve Hindistan'a olan ilginin de eklenmesi, bazı pistlerin sözleşmelerinin birkaç yıl içinde sona erecek olmasına rağmen, FOM'un bir sonraki Concorde anlaşmasında 25 yarış sınırının genişletilmesini isteyebileceği anlamına geliyor.

Bu da son zamanlarda sürekli anlaşmazlık halinde olan FOM ve FIA arasında mali açıdan sorunlara yol açıyor.

Buddh International Circuit

Buddh International Circuit

Fotoğraf: Jaypee Sports International

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Abdullah Çelik
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