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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!

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Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, değişikliklerin 2023'e kadar ertelenebileceği yönündeki spekülasyonları reddetti ve yeni kurallara 2022 yılında geçiş yapacaklarını açıkladı.

Formula 1, normalde 2021 yılında yeni teknik kurallara geçiş yapacaktı ve mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı araçlar kullanılacaktı. Ancak koronavirüs pandemisinin finansal etkileri nedeniyle bu kurallar 2022'ye ertelendi.

Bunula beraber dünya, hastalığın etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor ve şu anda Avrupa'nın büyük bir kısmında sıkı karantina kısıtlamaları var. Bundan ötürü potansiyel bir plan değişikliği hakkında söylentiler vardı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre mevcut araçlar 2022 yılında da tutulacaktı ve yeni kurallar 2023 yılında yürürlüğe girecekti.

Ancak F1, Liberty tarafından uzun süredir spora getirilmesi planlanan yeni kuralları daha fazla ertelemeyeceğini açıkladı.

F1 sözcüsü, "2022 kurallarının erteleneceği yönündeki düşünce yanlış ve böyle bir şey hiç tartışılmadı."

"Yeni kurallar pistteki rekabeti artırmak  ve taraftarlarımıza daha yakın yarışlar sunmak için tasarlandı."

"Bunlar, yeni finansal kurallarla birleştiğinde F1'i geliştirecek ve tüm spor için daha sağlıklı ve daha güçlü bir iş modeli yaratacak." dedi.

Formula 1 ekipleri bu yıl, mevcut araçlarının yanı sıra 2022 araçlarını geliştirmek zorunda kalacakları için maliyet artışıyla karşı karşıya olacaklar. Ancak bu yıl kullanılmaya bşalanan bütçe sınırı, harcamaların kontrolden çıkmasını engelleyecek.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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