Formula 1, yaz arasını kaldırıp, iki günlük formata geçmeyi düşünüyor!

Avustralya Grand Prix'inin iptal edilmesinden sonra, Bahreyn ve Vietnam'da yarışların erteleyen Formula 1, Zandvoort ve Barcelona'daki diğer yarışları da ertelemeyi düşünüyor.

Ayrıca Monako'nun da ertelenmesi ve sezonun Haziran ayındaki Bakü yarışı ile başlaması planlanıyor.

Durum böyle olunca F1, Avustralya haricindeki 21 yarışı Haziran ayından itibaren gerçekleştirmek zorunda kalacak ve bunun ne kadar mümkün olduğu konusunda tartışmalar var. Çünkü takımlar zaten büyük kural değişikliklerinin yapıldığı 2021 aracına odaklanmış durumdalar.

Formula 1'in patronu Ross Brawn, ertelenen yarışları mümkün olduğunca yapmak istediklerini ve bunun için çeşitli seçenekleri gözden geçirdiklerini söyledi.

Düşünülen seçenekler arasında yaz tatilinin kaldırılması ve hafta sonu formatının iki güne düşürülmesi yer alıyor.

Brawn, “Ertelenen yarışları bu yıl başka tarihlere yerleştirme konusunu ele alacağız. Ağustos tatilinin iptalinden sonra, yarış yapabileceğimiz birkaç hafta sonu ortaya çıkacak. Yılın geri kalanı için bir takvim oluşturabileceğimize eminim."

"Takvimin mevcut versiyon değişecek, ancak heyecan verici yarışlar göreceğimiz yeterli sayıda yarışı kapsayacak."

"Sezon daha sonra başlayacak, ama aynı derecede ilginç olacak. Açıkçası iyimserim ve bence 17-18 veya daha fazla yarış yapabiliriz. Ancak her şey sezonun ne zaman başladığına bağlı olacak."

"Düşündüğümüz seçeneklerden birisi, hafta sonunu iki gün formatında tutmak. Format iki güne indirilirse, gerekli adımları uygulama fırsatımız olacaktır."

"Bu yıl takımların esnek olmasına ve alışılmadık şartlarda olduğumuz için bazı tekliflerin uygulanması konusunda bize fırsat vermesine ihtiyacımız var. Sezonun gerçekleşmesi için her şeyi yapmalıyız. Böylece takımlar için maliyetler de daha uygun hale gelir."

"Takımları zor şartlara sokmak ve onlardan birisi aynı fikirde değilse planlanan yarışları gerçekleştirmek istemiyoruz. Sezonu iyi şekilde başlatmak istiyoruz ve eminim takımların hepsi esnek olacaklar ve planlarımızı gerçekleştirmemize izin verecekler." dedi.

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