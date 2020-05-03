Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer

Hans Heyer, adından da anlayacağınız üzere Alman bir yarış pilotu. Kendisi dünya çapında pek tanınan bir isim değil çünkü daha çok 1970'li ve 80'li yıllarda Avrupa Binek Otomobil Şampiyonası ya da DRM (bugünkü adıyla DTM) gibi serilerde mücadele etmiş bir pilot.

Heyer'in bu tür şampiyonalarda birçok galibiyeti ve şampiyonluğu bulunuyor ancak buna karşı tek koltuklu serilerde pek deneyimi bulunmuyor.

Buna rağmen Heyer, kendi ülkesinde gerçekleştirilen 1977 Almanya GP'ye katılma kararı alıyor ve bunun için ATS Penske takımı ile anlaşıyor.

O yarışa katılmak için 30 pilot kayıt yaptırıyor ancak gridde sadece 24 pilotun start alabileceği kadar alan var. Yani Heyer'in yarışabilmesi için sıralamalarda ilk 24 içerisinde yer alması gerekiyor.

Heyer'in bu tür araçlardaki deneyim eksikliğiyle beraber 27. olarak elenmesi pek şaşırtıcı olmuyor.

Buna karşı Heyer, muhtemelen sponsorları için yarışmaktan vazgeçmiyor. Yarış günü pit alanında aracına biniyor ve hazır bir şekilde bekliyor.

Hans Heyer, Penske PC4 Ford Fotoğraf: Motorsport Images

Gridde bir sorun olmuyor ve herkes yerini alıyor. Yarış başlıyor ancak birçok kez olduğu gibi Hockenheim'da ilk virajda kaza oluyor. Kazaya karışan isimler Regazzoni ve Alan Jones oluyorlar.

Yarış startında ışıklarla alakalı bir sorun yaşanıyor. Tüm bu kargaşa Heyer'in işine yarıyor. O esnada, kenarda kalabalığın arasında bekleyen ve pist görevlilerin yakın arkadaşı olan Heyer, kaçak bir şekilde yarışa dahil oluyor. Tüm yaşananlara baktığımızda, start ışıklarıyla alakalı sorunun kasıtlı bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığı şüphesi de akıllara gelmiyor değil.

Günümüz profesyonelliğini düşünürsek olmaz diyebilirsiniz ancak, Heyer 9 tur boyunca yarışta mücadeleye devam ediyor. Yarışa veda etmesi de siyah bayrak gösterilerek değil, vites kutusuyla alakalı sorun yaşadığı için oluyor. Bunun ardından hatalarını fark eden yarış yönetimi, Heyer'in diskalifiye edildiğini duyuruyor.

Heyer'in F1'de katıldığı ilk ve tek yarış, gayri resmi de olsa bu şekilde sonlanıyor.

Benzer bir olay 1974 Amerika GP'de de yaşanıyor. O yarışta da Tim Schenken sıralamaları geçemiyor ancak yarışa katılıyor. Onun da yarıştan alınması 6 tur sürüyor.

Heyer'in binek otomobil şampiyonalarındaki birçok başarısına rağmen sahip olduğu ve pek hoşuna gitmeyen başka bir rekor bulunuyor.

Spa 24 Saat, Sebring 12 Saat gibi ünlü dayanıklılık yarışlarında zaferleri olan Heyer, Le Mans 24 Saat yarışına 12 defa katılmasına rağmen oradaki hiçbir yarışı tamamlayamadı. Yani Le Mans 24 Saat'e bu kadar çok katılıp hiçbir yarışı tamamlayamayan başka bir pilot yok.