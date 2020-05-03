Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer

paylaşım
yorumlar
Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer
Ekleyen:
, Şef Editör
3 May 2020 11:25

Geçtiğimiz günlerde Formula 1'in Youtube hesabında "En ilginç yarış dışı kalmalar" videosunu izlerken ilginç bir olaydan daha önce hiç bahsetmediğimizi fark ettim. Bunun üzerine kısa bir araştırmanın ardından Formula 1 yarışına kaçak olarak katılan Hans Heyer'in hikayesini sizler için hazırladım.

Hans Heyer, adından da anlayacağınız üzere Alman bir yarış pilotu. Kendisi dünya çapında pek tanınan bir isim değil çünkü daha çok 1970'li ve 80'li yıllarda Avrupa Binek Otomobil Şampiyonası ya da DRM (bugünkü adıyla DTM) gibi serilerde mücadele etmiş bir pilot. 

Heyer'in bu tür şampiyonalarda birçok galibiyeti ve şampiyonluğu bulunuyor ancak buna karşı tek koltuklu serilerde pek deneyimi bulunmuyor.

Buna rağmen Heyer, kendi ülkesinde gerçekleştirilen 1977 Almanya GP'ye katılma kararı alıyor ve bunun için ATS Penske takımı ile anlaşıyor. 

O yarışa katılmak için 30 pilot kayıt yaptırıyor ancak gridde sadece 24 pilotun start alabileceği kadar alan var. Yani Heyer'in yarışabilmesi için sıralamalarda ilk 24 içerisinde yer alması gerekiyor.

Heyer'in bu tür araçlardaki deneyim eksikliğiyle beraber 27. olarak elenmesi pek şaşırtıcı olmuyor.

Buna karşı Heyer, muhtemelen sponsorları için yarışmaktan vazgeçmiyor. Yarış günü pit alanında aracına biniyor ve hazır bir şekilde bekliyor. 

Hans Heyer, Penske PC4 Ford

Hans Heyer, Penske PC4 Ford

Fotoğraf: Motorsport Images

Gridde bir sorun olmuyor ve herkes yerini alıyor. Yarış başlıyor ancak birçok kez olduğu gibi Hockenheim'da ilk virajda kaza oluyor. Kazaya karışan isimler Regazzoni ve Alan Jones oluyorlar.

Yarış startında ışıklarla alakalı bir sorun yaşanıyor. Tüm bu kargaşa Heyer'in işine yarıyor. O esnada, kenarda kalabalığın arasında bekleyen ve pist görevlilerin yakın arkadaşı olan Heyer, kaçak bir şekilde yarışa dahil oluyor. Tüm yaşananlara baktığımızda, start ışıklarıyla alakalı sorunun kasıtlı bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığı şüphesi de akıllara gelmiyor değil.

Günümüz profesyonelliğini düşünürsek olmaz diyebilirsiniz ancak, Heyer 9 tur boyunca yarışta mücadeleye devam ediyor. Yarışa veda etmesi de siyah bayrak gösterilerek değil, vites kutusuyla alakalı sorun yaşadığı için oluyor. Bunun ardından hatalarını fark eden yarış yönetimi, Heyer'in diskalifiye edildiğini duyuruyor.

Heyer'in F1'de katıldığı ilk ve tek yarış, gayri resmi de olsa bu şekilde sonlanıyor.

Benzer bir olay 1974 Amerika GP'de de yaşanıyor. O yarışta da Tim Schenken sıralamaları geçemiyor ancak yarışa katılıyor. Onun da yarıştan alınması 6 tur sürüyor.

Heyer'in binek otomobil şampiyonalarındaki birçok başarısına rağmen sahip olduğu ve pek hoşuna gitmeyen başka bir rekor bulunuyor.

Spa 24 Saat, Sebring 12 Saat gibi ünlü dayanıklılık yarışlarında zaferleri olan Heyer, Le Mans 24 Saat yarışına 12 defa katılmasına rağmen oradaki hiçbir yarışı tamamlayamadı. Yani Le Mans 24 Saat'e bu kadar çok katılıp hiçbir yarışı tamamlayamayan başka bir pilot yok.

 
Sonraki haber
Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"

Önceki haber

Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
60 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"

2s
2
Formula 1

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger

3s
3
eSpor

Cem Bölükbaşı, Leclerc'le harika mücadelede kazanan taraf oldu!

4
Formula 1

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

5
MotoGP

Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş

Son Videolar

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

Son Haberler

Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer
F1

Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer

Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"
F1

Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"

Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"
F1

Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger
F1

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger

Jos Verstappen: "Bu yıl yarış olmaması imkansız"
F1

Jos Verstappen: "Bu yıl yarış olmaması imkansız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.