Formula 1, yarış sayısını 24'ün üzerine çıkarmayacak
Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, takvimdeki yarış sayısının gelecekte 24'te kalacağını dile getirdi.
Gelecek yılki Formula 1 takviminde toplam 24 yarış yer alıyor ve takımların işlerini kolaylaştırmak amacıyla yarışlar bölgelere ayrılmış durumda.
Gelecekte yarış sayısının daha da artacağı yönünde endişeler var. Hatta bazıları sayının 26'yı bulabileceğini dahi söylüyor.
F1'e olan ilginin artması, şu anda takvimde olmayan ama takvime dahil olmak için milyonlar dökmeye hazır olan yerler var.
Fakat Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, bir kez daha maksimum sayının 24 olduğunu işaret etti ve kısa vadede bunu koruyacaklarını belirtti.
Domenicali, "Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen birkaç ülke var ama bir sezonda 24'ten fazla yarış düzenlemeyeceğiz."
"Yarışları rotasyona tabi tutma seçeneği çok muhtemel, bu da yarışların kalitesini arttırmamızı sağlayacak."
"Hafta sonunun ana etkinliği yarıştır fakat yarışlara katılanlara sabahtan akşama kadar inanılmaz bir deneyim yaşatmak istiyoruz." dedi.
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