Formula 1 ve UNICEF yardım için işbirliği yapacak

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Bu ortaklık aynı zamanda UNICEF'in dünya genelindeki insani yardım faaliyetlerini de destekleyerek, Türkiye ve Suriye'de yakın zamanda meydana gelen depremlerde olduğu gibi acil durumlarda çocukların korunmasına yardımcı olacak.

Formula 1'in önümüzdeki üç yıl boyunca vereceği destek, savunmasız ve ötekileştirilmiş topluluklardan tahmini 6.5 milyon çocuğun acil durumlarda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gibi kilit alanlar da dahil olmak üzere kaliteli eğitime erişmesine yardımcı olacak ve UNICEF'in çocuklar için geçici öğrenme yerleri sağlamasına olanak tanıyacak.

Formula 1 ile ortaklığın önemli bir odak noktası, çocukların çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenmeye devam etmelerini sağlayan taşınabilir bir dijital platform olan UNICEF'in Öğrenme Pasaportu'nun genişletilmesi yoluyla dijital erişimi iyileştirmek olacak. Öğrenim Pasaportu şu anda 26 ülkede faaliyet gösteriyor. Formula 1'in desteği UNICEF programı bunun 19 ülkeye daha genişletmesine yardımcı olacak.

Formula 1, Acil Durum Fonu'na bağışta bulunarak çocuk hakları kurumunun acil durum müdahale çabalarını destekleyecek.

Formula 1'in UNICEF ile yeni ortaklığı, 2025 yılına kadar 50 öğrencinin üniversite boyunca tamamen destekleneceği mühendislik burs programı ve devam eden STEM ve istihdam sosyal yardım programları gibi girişimlerle eğitime ilham verme konusundaki gururlu geçmişine dayanıyor. Formula 1 ve UNICEF, milyonlarca çocuğun potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve işyerinde başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları becerileri edinmelerine yardımcı olmak için bağlılıklarını ve yeniliklerini kullanacak.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Araştırma, teknoloji ve inovasyonun bir sürücünün ve takımın başarısında hayati rol oynadığı bir spor dalında, Formula 1'in özünde eğitim vardır."

"UNICEF ile ortaklığımız, dünyanın en savunmasız çocuklarının yaşadığı eğitim sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmak için sporumuzun küresel platformunu etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır."

"Her çocuğun kaliteli eğitim alma ve acil durumlarda korunma hakkı vardır."

"En savunmasız çocukların bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamada rol oynayabildiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

UNICEF için Birleşik Krallık Komitesi İcra Kurulu Başkanı Jon Sparkles, "Dünya, giderek büyüyen bir öğrenme kriziyle karşı karşıya; milyonlarca çocuk okula gidemiyor ve ihtiyaç duydukları şey teknolojiye erişim."

"Eğitime yapılan yatırım, çocukların ve gençlerin gelişimi ve gelecek için ihtiyaç duydukları toplumların ve ekonomilerin inşası için temel öneme sahiptir. Bu nedenle, bu öğrenme krizini önlemek için harekete geçmeliyiz."

"Formula 1 ile daha fazla çocuğun kaliteli eğitime ve okulda, işte ve hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceri eğitimine erişimini sağlamaya yardımcı olacak yeni bir ortaklık başlatıyoruz."

"UNICEF olarak, sporun insanları bir araya getirmede eşsiz bir rol oynadığına ve insani acil durumlara maruz kalanlar da dahil olmak üzere çocukları etkileyen en büyük sorunları ele almamıza yardımcı olduğuna inanıyoruz." dedi.