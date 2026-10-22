Formula 1 Amerika GP

Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi

Formula 1 ve dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica, yeni lisans ortaklıkları kapsamında özel bir model geliştirdi. Leica Q3 43 Formula 1 Edition adıyla tanıtılan bu özel sürüm, motor sporları tutkunlarını fotoğrafçılıkla buluşturuyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:18

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Model, Leica’nın premium tam kare kompakt fotoğraf makinesi Q3 43’ün temel özelliklerini koruyor. Sabit 43 mm f/2 Leica APO-Summicron lens ve 60 megapiksellik sensörle donatılan kamera, hem teknik özellikleri hem de Formula 1’den ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor.

Özel sürümün tasarımında yarış dünyasına doğrudan göndermeler bulunuyor. Yarış direksiyonlarını andıran mik kadifemsi kaplama ve Leica’nın standart kamera modellerinde alışılmışın dışında olan karbon fiber detaylar, cihaza farklı bir görünüm kazandırıyor. Formula 1 logosu ise hem üst panele hem de lens kapağına yerleştirilmiş.

Fark yalnızca tasarımda değil. Leica tasarımcıları, bu özel model için daha yüksek kontrast ve doygunluk sunan özel bir renk profili de geliştirdi. Böylece kamera, standart modelden ayrılan kendine özgü bir görüntü karakterine sahip oldu.

Leica Q3 43 Formula 1 Edition, Leica’nın kendi mağazalarında ve seçkin fotoğraf ekipmanı satış noktalarında 9.950 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat, standart Leica Q3 43 modelinden 2.000 dolar daha yüksek.

Formula 1’in hız ve performans dünyasını Leica’nın fotoğrafçılık mirasıyla bir araya getiren bu özel sürüm, koleksiyon değeri taşıyan üst segment bir kamera olarak konumlanıyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



11 dk



Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"





Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



15 dk



Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"





Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



18 dk



Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor

Son Haberler





Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 dk



Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi





Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



11 dk



Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"





Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



15 dk



Perez'den emeklilik sinyali: "Formula 1'de uzun yıllar kalmayacağım"





Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



18 dk



Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol