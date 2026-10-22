Formula 1 Amerika GP
Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi
Formula 1 ve dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica, yeni lisans ortaklıkları kapsamında özel bir model geliştirdi. Leica Q3 43 Formula 1 Edition adıyla tanıtılan bu özel sürüm, motor sporları tutkunlarını fotoğrafçılıkla buluşturuyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:18
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Model, Leica’nın premium tam kare kompakt fotoğraf makinesi Q3 43’ün temel özelliklerini koruyor. Sabit 43 mm f/2 Leica APO-Summicron lens ve 60 megapiksellik sensörle donatılan kamera, hem teknik özellikleri hem de Formula 1’den ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor.
Özel sürümün tasarımında yarış dünyasına doğrudan göndermeler bulunuyor. Yarış direksiyonlarını andıran mik kadifemsi kaplama ve Leica’nın standart kamera modellerinde alışılmışın dışında olan karbon fiber detaylar, cihaza farklı bir görünüm kazandırıyor. Formula 1 logosu ise hem üst panele hem de lens kapağına yerleştirilmiş.
Fark yalnızca tasarımda değil. Leica tasarımcıları, bu özel model için daha yüksek kontrast ve doygunluk sunan özel bir renk profili de geliştirdi. Böylece kamera, standart modelden ayrılan kendine özgü bir görüntü karakterine sahip oldu.
Leica Q3 43 Formula 1 Edition, Leica’nın kendi mağazalarında ve seçkin fotoğraf ekipmanı satış noktalarında 9.950 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat, standart Leica Q3 43 modelinden 2.000 dolar daha yüksek.
Formula 1’in hız ve performans dünyasını Leica’nın fotoğrafçılık mirasıyla bir araya getiren bu özel sürüm, koleksiyon değeri taşıyan üst segment bir kamera olarak konumlanıyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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