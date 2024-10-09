Resmi: Formula 1 ve Hot Wheels, yeni lisans anlaşması imzaladı

Formula 1 ve Mattel Inc., F1 temalı Hot Wheels ürünlerinin oluşturulmasını içeren yeni bir küresel lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladı.



Bu ortaklık, yarış heyecanını 1:64 ölçeğinde sunarak hem genç hayranlara hem de yetişkin koleksiyonerlere hitap edecek.



Ortaklık, bu yıl içinde benzersiz bir F1 aracının piyasaya sürülmesiyle başlayacak. Takımların araçlarını ve çeşitli ürünleri içeren tam Hot Wheels serisi ise 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Sınırlı sayıda üretilen döküm araç, bugün Mattel Creations’da tanıtıldı. Özel Hot Wheels yarış tasarımına sahip olan araç, burun kısmında ikonik ‘68’ numarasını taşıyor ve değiştirilebilir lastikler, tamamen metal gövde şasisi ve özel F1 tasarımı içeriyor.



Formula 1, ayrıca Hot Wheels markasını Grand Prix'lere davet ederek, 2025 sezonu ve sonrasında belirli etkinliklerde aileleri bir araya getirecek hayran odaklı aktiviteler ve perakende fırsatları sunacak.



Dünya çapında 150’den fazla ülkede mevcut olan Hot Wheels’in Tekli 1:64 Serisi, Amerikan pazar araştırma ve teknoloji şirketi Circana’ya göre 2023 yılında tüm oyuncaklar arasında global olarak en çok satılan ürün oldu. Yarım yüzyıldan fazla süredir, sekiz milyardan fazla ikonik Hot Wheels aracı satıldı.