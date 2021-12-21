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Formula 1 TV reytingleri, rekor yılında ABD'de %54 arttı

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2021 boyunca Formula 1'i, rekor sayıda Amerikalı televizyon seyircisi izledi.

Formula 1 TV reytingleri, rekor yılında ABD'de %54 arttı

ESPN'deki reytingler, sezon boyunca yarışları ortalama 934.000 Amerikalı'nın izlemesiyle, 1995'teki seyirci rekorunu kırmış oldu.

Sport Business'tan bir rapor, Formula 1 için reytingin, ortalama 608.000 kişinin izlediği 2020'deki rakamlara kıyasla %54 oranında arttığını gösterdi.

Saat farkı, Amerika Birleşik Devletleri'nde sezonun finalinin sabah olduğu anlamına gelse de, 963.000 kişi ESPN2'de Abu Dhabi'deki aksiyonu izledi. Gelecek yıl Miami'de ikinci bir Amerikan yarışının eklenmesi de bu izleyici kitlesine katkıda bulunacak gibi görünüyor.

Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si, ABC'de izleyen 1.2 milyon izleyici ve yarış hafta sonu boyunca Circuit of the Americas'a katılan rekor 400.000 seyirci ile, yılın en büyük TV izleyicisini çekti.

Sonuç olarak ESPN, ücretli kablo kanalının her zamankinden daha yüksek puanlar almasıyla sporu, 2022 ve sonrasında da yayınlamaya devam etmek istiyor.

ESPN programlama ve satın alma direktörü John Suchenski, yaz aylarında, "Açıkçası bu konuda F1 ile uzun vadeli ortaklığımıza devam etmeyi, buradaki sporu ve mülkiyetlerini büyütmeyi çok isteriz."

"Yani umutluyuz. Elbette şu anda açıklayacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki sezonun yanı sıra hâlâ sezonun geri kalanı var. Ancak onlarla büyük ortaklığımızı sürdürebileceğimizden kesinlikle umutluyuz."

"Tabii ki onlar da bizim kadar memnunlar. Bu harika, karşılıklı bir ortaklık ve gelecekte uzun yıllar devam etmesini umduğumuz bir şey.” dedi.

Formula 1 taraftarları arasında Ekim ayında yapılan son anket, taraftarların yaş ortalamasının 36'dan 32'ye düştüğünü gösterdi ve katılımcıların %55'i, sporun beş yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

ABD, Hindistan, Çin ve Meksika'dan yanıt verenlerin yarısından fazlasının beş yıldan daha kısa bir süredir sporu takip ettiğini gösteren anket, büyük pazarlarda gelişme gösterildiğini ve yeni taraftarlara ulaşıldığını kanıtladı.

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