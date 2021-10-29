Formula 1 tarihinin en şanssız 11 rekoru

1950 yılından bu yana yüzlerce yarış düzenledi ve bu süreçte F1 araçlarını yüzlerce farklı pilot kullandı.

Kimileri doğru zamanda doğru yerdeydi ve büyük başarılara imza attı. Kimileri ise hiçbir zaman şanslı olamadı.

Bazıları podyuma çıkmayı başardı ama yarış kazanamadı, bazıları ise yarış kazandı fakat şampiyon olamadı. Biz de geride kalan bu 71 yıllık dönemde, en şanssız rekorları elinde tutan isimleri derleyelim dedik.

Puan almadan en çok yarışa çıkan pilot: Luca Badoer - 50 Grand Prix

Kariyerine göz attığınızda, bir Ferrari kullandığı için puan aldığını düşünebilirsiniz. Ancak Luca Badoer, 50 Grand Prix'ye katılmasına rağmen asla puan alamadı. 1993'ten 1999'ya kadar Lola, Forti ve Minardi gibi çok iyi olmayan takımlarla yarıştı.

2009'da Felipe Massa'nın talihsiz kazasıyla, yıllar sonra F1'e döndü ve Ferrari ile iki yarışa çıktı. Ancak hiçbir zaman puan alamadı.

Dördüncü giderken yarış dışı kaldığı 1999 Avrupa GP hâlâ can acıtıcı yarışlardan biri olarak kabul edilir.

Luca Badoer, Minardi M195 Ford Fotoğraf: Ercole Colombo

En kısa kariyerli sürücü: Ernst Loof - 2 metre

Pek çok şanssız rekor duymuş olabilirsiniz ancak Ernst Loof'un rekoru, olabilecek en şanssız rekorlardan biridir.

1953 Almanya Grand Prix'si sıralama turlarında ancak 31. olabilen Loof, Veritas aracıyla gridde sadece iki metre ileriye gidebildi. Sonrasında bir yakıt pompası sorunu ortaya çıktı ve Loof'un yarış kariyeri iki metre sonra sona ermiş oldu.

Gelecek için bir şey söylemek zor ama Loof'un rekoru uzun yıllar kırılmayacak gibi duruyor.

Çok yavaş sürdüğü için diskalifiye edilen tek sürücü: Al Pease

Evet, yerel sürücü Al Pease'in, kariyerinin ikinci F1 yarışı olan 1969 Kanada Grand Prix'sinde diskalifiye edilmesi için hafifletici nedenler var. Üç yıllık motoru Eagle T1G hem çağdışı, hem de kullanışsızdı, kullandığı 2.8 litrelik dört silindirli Climax motoru ise muhtemelen Aşk Yazı (1967 yaz ayları) sırasında potansiyeline ulaşmıştı.

Buna rağmen Al Pease, yarış lideri Jacky Ickx'in 46 turuna karşılık sadece 22 tur atabildi. Bunun üzerine Ken Tyrrell, organizatörler ile gizli bir görüşme yaptı ve Pease yarıştan atıldı. Bu da F1'de bir sürücünün çok yavaş olduğu için diskalifiye edildiği tek yarış oldu.

Al Pease, T1G Climax Fotoğraf: David Phipps

Yarış kazanmadan en çok podyuma çıkan pilot: Nick Heidfeld - 13 Grand Prix

Nick Heidfeld'i duymayan çok az kişi vardır. Onu seyreden çoğu kişi, çok yetenekli bir sürücü olduğunu ve pistte her zaman hızlı olduğunu söyler.

Buna rağmen Heidfeld, bu duruma ve zaman zaman çok, çok iyi yarışlar çıkarmasına rağmen hiç yarış kazanamadı.

Kariyeri boyunca 200'den fazla yarışa çıkan Heidfeld, bu süre zarfında 13 podyum aldı. Hatta bunların sekizinde ikinciydi. Ancak 12 sezonluk kariyeri boyunca zaferin tadına asla bakamadı.

Podium: race winner David Coulthard, McLaren, second place Michael Schumacher, Ferrari, third place Nick Heidfeld, Sauber Fotoğraf: Motorsport Images

Şampiyon olmadan en çok yarış kazanan pilot: Stirling Moss - 16 galibiyet

Heidfeld'in aksine Moss yarış kazanmayı başardı hatta bunu 16 kez yaptı. O dönemde yapılan yarış sayısına bakıldığında, bu rakam hiç de azımsanacak bir rakam değil.

1955'ten 1961 yılına kadar hiçbir şampiyonayı ilk üç dışında bitirmedi. Ancak tüm bu pozitif sonuçlara rağmen Moss, kariyeri boyunca hiç şampiyonluk elde edemedi.

Onu canlı seyreden çoğu isim Moss'un şampiyon olmasa bile, tarihin en yetenekli sürücülerinden birisi olduğunu söyler.

Stirling Moss, Mercedes Fotoğraf: Ercole Colombo

Lider gitmeden en çok pole pozisyonuna sahip olan pilot: Teo Fabi - 3 pole pozisyonu

Bu da ilginç rekorlardan bir diğeri. Aslında ilginç olduğu kadar, bir o kadar da talihsiz.

Teo Fabi, 64 yarışlık kariyeri boyunca üç kez pole pozisyonu almayı başardı. Bunların birini Toleman, diğer ikisini ise Benetton'la aldı.

Fakat Fabi, bu üç yarışın hiçbirinde ilk turu lider tamamlayamadı ve bu durum, kariyerinin diğer yarışlarında da değişmedi.

Teo Fabi, Benetton B186-BMW Fotoğraf: Motorsport Images

Yarış kazanmadan en çok lider giden pilot: Chris Amon – 183 tur

Chris Amon kariyeri boyunca dikkat çekici performanslar sergiledi ancak hiçbir zaman yarış kazanamadı. Tam 183 tur lider gitmeyi başardı fakat ne zaman lider gitse başına bir şey geldi. Örneğin yakıt pompası arızalandı, lastik patlattı veya kaza yaptı.

Tüm bunlar Amon'un, çıktığı yarışlarda 183 tur lider gittiği ancak hiç yarış kazanamadığı anlamına geliyordu. Ayrıca Amon'un yarış kazanmadan en çok pole pozisyon alma rekoru da var.

Chris Amon, Matra MS120B Fotoğraf: Motorsport Images

Podyuma çıkmadan en çok yarışa katılan pilot: Nico Hulkenberg - 179 Grand Prix

Nico Hulkenberg belki de modern dönemin en şanssız isimlerinden birisi.

2010 yılında Williams'la pole pozisyonunu kazandı. Hatta 2012 Brezilya'da galibiyet için çekişti. Kaotik yarışlarda Hulkenberg'in karşısına fırsat çıktığında Alman pilot, ya kaza yaptı ya da başına bir şey geldi.

Kusursuz sürdüğü yarışlarda da önde bir olay yaşanmadı.

Sonuç olarak Hulkenberg, çok iyi araçlar sürmediği F1 kariyerinde, asla dördüncülükten öteye gidemedi.

Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18

Yarış kazanmadan en çok Grand Prix'ye katılan takım: Arrows/Footwork - 382 Grand Prix

Arrows/Footwork, tek bir takım olarak düşünüldüğünde en ikonik takımlardan birisi olarak görülmesine rağmen bunu yarış sonucuna asla dönüştüremedi.

1978 ve 2002 yılları arasında tam 382 yarışa çıktılar ancak bu uzun yıllarda tek bir zafer dahi elde edemediler. Bir pole pozisyonu ve dokuz podyum aldıkları doğru, ancak hiçbir zaman o beklenen zaferi alamadılar.

Enrique Bernoldi, Arrows A22 Asiatech ve David Coulthard, Mclaren MP4-16 Fotoğraf: Motorsport Images

En çok yarışa katılma denemesi yapan ama sıralama turlarında elenen pilot: Claudio Langes - 14Grand Prix

Formula 1'de bir zamanlar yarışa katılmak isteyen o kadar çok sürücü ve takım vardı ki, yarış hafta sonlarında bir tür eleme olurdu. Yarışa belli sayıda araç alınırdı ve bunun elemesi, sıralama turları olurdu. Sıralama turlarında, belli bir sıralamanın içerisine giremeyen sürücüler, yarışa katılma hakkı kazanamazdı.

Böylelikle yarışa, başvuran sürücüler arasında en hızlıları katılırdı.

Claudio Langes, işte tam da bu dönemde ilginç bir rekorun sahibi oldu. 1990 yılında, Formula 1 gridine katılmak için tam 14 deneme yaptı ve bu 14 denemenin hiçbirisinde sıralama turlarındaki barajı geçemedi.

Yine de adını, talihsiz de olsa Formula 1 sayfalarına yazdırmayı başardı.

Claudio Langes, Euro Brun ER-189B Judd Fotoğraf: Ercole Colombo

F1 tarihinin en çok yarış dışı kalan pilotu: Andrea de Cesaris - 147 Grand Prix

Formula 1 sohbeti dönen bir ortamda, konuşulabilecek en ilginç rekorlardan biri de Andrea de Cesaris'e ait. Kendisi, 208 yarışa çıktı ve bunların tam 147'sinde yarış dışı kaldı.

Bazıları kendi hatası, bazıları araç hatasıydı. Yine de geride kalan yılların ardından Formula 1 tarihinin en çok yarış dışı kalan pilotu unvanının sahibi oldu. Hatta de Cesaris'in 18 yarış arka arkaya finiş görememe gibi ilginç rekorları da vardır.

Bir diğer rekoru da galibiyet kazanmadan en çok yarışa katılan pilot olmasıdır.

Ne kariyer ama!

Andrea de Cesaris'in BMW motoru patlıyor Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images