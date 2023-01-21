Formula 1 tarihinde en çok puana sahip olan ilk 10 isim
F1 tarihinde puan dağıtma sistemleri birçok kez değiştiğinden, pilotların topladığı puanları karşılaştırmak pek adil olmuyor. Fakat The Data Dudes adlı Youtube kanalının yaptığı çalışma sayesinde, belki de şu ana kadarki en gerçekçi karşılaştırmalardan birine sahibiz.
Farklı dönemlerde yarışmış F1 pilotlarının puanlarını karşılaştırmak oldukça zor bir iş ve aslında pek de adil değil çünkü puan dağıtım sistemleri, F1'in kurulduğu yıldan bugüne kadar sürekli olarak değişimler yaşadı.
Mesela 2022'de 22 kez yarıştık ve kazanan pilot 25 puan aldı, 10. sıraya kadar puan dağıtıldı.1950'de gerçekleştirilen ilk sezonda ise şampiyona takvimi 7 yarıştan oluşuyordu, kazanan pilota 8 puan veriliyordu ve sadece ilk 5 sırada finiş gören pilotlara puan veriliyordu.
Bu tarz değişkenlerden dolayı da puanları karşılaştırmak pek adil olmuyor. Örnek vermek gerekirse, 5 kez dünya şampiyonu Juan Manuel Fangio'nun kariyeri boyunca 277.64 puanı bulunuyor. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ise 2022'nin sonunda 4405.5 puanı var.
"The Data Dudes" adlı Youtube kanalı, en çok puan toplayan F1 pilotlarını karşılaştırabilmek için bir sistem oluşturdu ve belki de şu ana kadarki en adil karşılaştırmalardan birini yaptı. Elbette puan kıyaslamaları hiçbir zaman %100 doğru ve adil olmayacak ancak bu sistem sayesinde en azından biraz daha adil sonuçlar görebildik.
Bu sistemle birlikte, puan sistemi ve yarış sayısı her sezon için eşitlenmeye çalıştı. Öncelikle her F1 sezonu, günümüzdeki puan sistemine göre uyarlandı. Yani tüm yarışlarda kazanana 25 puan verilirken, ilk 10 içerisindeki pilotlara da sırasıyla 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan verildi.
Buna ek olarak, sezonlardaki yarış sayılarını eşitlemek adına yarışlara "ağırlık" verildi. 20 yarışlık bir sezon standart olarak alındı ve 20 yarış ve üstündeki sezonlarda kazanan pilota 25 puan verildi. 10 yarışlık bir sezonda ise kazanan pilot 50 puan aldı. Böylelikle yarış sayıları da nispeten eşitlenmeye çalışıldı.
Yarış mesafesinin %75'inden azının tamamlandığı durumlarda pilotlara yarım puan verildi. En hızlı tur için de 1 puan dağıtıldı.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Bu puan formülünü uyguladığımızda, Lewis Hamilton'ın F1 tarihinde en çok puana sahip olan isim olduğunu görüyoruz. Hamilton 2007, 2008 ve 2009'da eski puan sisteminde yarıştığından, formül uygulandığında puan sayısı artıyor. Efsane pilotun normalde 4405.5 puanı bulunuyor, bu formülü uyguladığımızda ise 4902.2 puana yükseliyor.
İkinci sırada ise Michael Schumacher yer almakta. Bu formül uygulandığında, Schumacher'in puanları 1566'dan 4660.2'ye yükseliyor. Alman pilot kariyerinin ilk 15 sezonunda günümüzden daha az puan dağıtılan bir sistemle yarışmıştı. Bundan dolayı da bu formül uygulandığında puanlarında ciddi bir artış oldu.
Sebastian Vettel listede üçüncü sırayı alırken, Alain Prost ile Fernando Alonso ilk 5'i tamamlıyorlar.
The Data Dudes tarafından oluşturulan liste:
|Pilot
|Formüle göre puan
|Gerçekte sahip olduğu puan
|Lewis Hamilton
|4902,2 puan
|4405,5 puan
|Michael Schumacher
|4660,2 puan
|1566 puan
|Sebastian Vettel
|3409,6 puan
|3098 puan
|Alain Prost
|3160,1 puan
|798,5 puan
|Fernando Alonso
|3132 puan
|2061 puan
|Kimi Raikkonen
|3043 puan
|1873 puan
|Ayrton Senna
|2339,4 puan
|614 puan
|Rubens Barrichello
|2229,5 puan
|658 puan
|Nelson Piquet
|2183 puan
|485,5 puan
|Juan Manuel Fangio
|2181,6 puan
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277,64 puan
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