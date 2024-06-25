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Formula 1 Avusturya GP

Formula 1 taraftarları Cups & Clouds’ta buluşuyor

1 Haziran’da yaklaşık 400 F1 taraftarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmamız büyük bir coşkuyla kutlanmıştı. Sabırsızlıkla beklenen ikinci F1 Partimizi ise 29 Haziran Cumartesi günü Cups & Clouds’ta gerçekleştireceğiz.

Cihangir Perperik
Cihangir Perperik
Güncel:
111

İlk etkinliğimizde olduğu gibi padoktan sizler için imzalatıp getireceğimiz sürpriz hediyeler etkinlik boyunca sizleri bekliyor olacak.

Avusturya GP sıralama turlarını da birlikte izleyeceğimiz etkinlikte ayrıca Motorsport.com Şef Editörü Kemal Şengül Spielberg padoğundan canlı bağlantı ile bizlerle birlikte olacak. Padokta yaşananları canlı olarak bizlere aktaracak. Ek olarak etkinliğe katılan takipçilerimiz de canlı olarak soru sorabilecekler.

Bu etkinlikte profesyonel yarış simülatörlerimiz de sizleri bekliyor olacak. Gün içinde en iyi zamanı yapan takipçimiz sürpriz bir hediye kazanacak.

Bu etkinliğe özel 1’e 1 boyutta Petronas Mercedes-AMG F1 Show Car’da sizi bekliyor. Sanal gerçeklik gözlüğü ile aracın içinde gerçek bir yarış deneyimi yaşayabileceksiniz.

Başta bahsettiğimiz imzalı orijinal Formula 1 hediyeleri çekilişine katılabilmek için Cups & Clouds’tan her çekiliş hakkı için 100 TL’lik alış veril yapmanız yeterli olacak.

Ayrıca harika lezzetlere sahip Cups & Clouds’un Instagram hesabını da takip etmelisiniz.

Çekilişler 1500 adet çekiliş bileti ile sınırlıdır.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir. Etkinlik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Herkesi bekliyoruz…

Detaylar

  • Etkinlik mekanı: Cups & Clouds Avcılar Pelican Mall Şubesi
  • Ulaşım: Metrobüs ile Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında inilip 50 metre sonra Cups & Clouds’a ulaşabilirsiniz.
  • Otomobili ile gelecekler Pelican Mall AVM otoparkına araçlarını ücretsiz olarak park edebilirler.
  • Etkinlik saati: 13:00 - 19:00
 

 

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Cihangir Perperik
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