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Formula 1 Çin GP

Formula 1 takvimine iki Asya yarışı daha mı geliyor?

Son çıkan haberlere göre Stefano Domenicali yakında Güney Kore ve Tayland'a giderek olası bir yarış fikrini görüşecek.

Ezel Tan
Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Mohammed Ben Sulayem, Başkan, FIA, Yao Ming ile birlikte gridde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yıl 2024 Formula 1 takviminde toplam 24 yarış yer alıyor fakat takvime girmek isteyen pek çok ülke var

Formula 1'in hedeflerinden birisi de, Asya pazarında büyümek ve bu bölgede bazı ülkeler Formula 1'e ev sahipliği yapmak için zaten Liberty ile görüşmelere başlamış durumda.

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, bu kapsamda bu hafta bölgede yer alan iki Asya ülkesiyle görüşme gerçekleştirecek.

Bu ülkeler Tayland ve Güney Kore olacak. Görünüşe bakılırsa her iki ülke de F1 sayesinde iş dünyasını hareketlendirmek ve hem turistleri hem de taraftarları ülkeye çekmek istiyor.

Eğer taraflar anlaşabilirse, muhtemelen yarışlar dönüşümlü olarak düzenlenecek.

Bunun sebebi Formula 1'in kısa vadede takvimdeki yarış sayısını artırmak istememesi gibi görünüyor.

Şimdilik F1 yönetiminden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrives on the grid after the Sprint Race

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrives on the grid after the Sprint Race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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