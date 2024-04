Formula 1 takvimine iki Asya yarışı daha mı geliyor?

Bu yıl 2024 Formula 1 takviminde toplam 24 yarış yer alıyor fakat takvime girmek isteyen pek çok ülke var

Formula 1'in hedeflerinden birisi de, Asya pazarında büyümek ve bu bölgede bazı ülkeler Formula 1'e ev sahipliği yapmak için zaten Liberty ile görüşmelere başlamış durumda.

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, bu kapsamda bu hafta bölgede yer alan iki Asya ülkesiyle görüşme gerçekleştirecek.

Bu ülkeler Tayland ve Güney Kore olacak. Görünüşe bakılırsa her iki ülke de F1 sayesinde iş dünyasını hareketlendirmek ve hem turistleri hem de taraftarları ülkeye çekmek istiyor.

Eğer taraflar anlaşabilirse, muhtemelen yarışlar dönüşümlü olarak düzenlenecek.

Bunun sebebi Formula 1'in kısa vadede takvimdeki yarış sayısını artırmak istememesi gibi görünüyor.

Şimdilik F1 yönetiminden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrives on the grid after the Sprint Race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images